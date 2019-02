Sprazzi di vero Nainggolan: "Ho fatto un patto con la società"

Il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, punta ad un finale da protagonista: “Io ho sbagliato qualcosa, ora voglio ripagare la società”.

Quella di Radja Nainggolan non è stata sin qui una stagione propriamente all’altezza delle aspettative. Alla sua prima annata con la maglia dell’Inter, il centrocampista belga solo a tratti ha fatto intravvedere quelle che sono le sue straordinarie qualità. Contro il Parma però, non solo ha sfoderato un’ottima prestazione, ma ha anche fornito a Lautaro Martinez l’assist per la rete decisiva.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nainggolan, parlando ai microfoni di Sky dopo la sfida del Tardini, ha spiegato come sta vivendo questo momento.

“Io sto provando a dare il meglio di me. Il mio campionato è iniziato un po’ male, non sono mai arrivato al top della forma, mi sono fatto anche male ed inoltre ci sono stati dei problemi che non sono calcistici. Abbiamo iniziato un percorso con la società e spero di riuscire a ripagarla. Abbiamo fatto un patto, mi hanno dato una grande mano. Io voglio solo giocare e fare il meglio per la mia squadra”.

L’ex centrocampista della Roma non ha voluto svelare qual è il patto stretto con la società.

“Ci sono cose che non devono uscire dallo spogliatoio. Io ho sbagliato qualcosina e non mi sono espresso ai miei livelli. La società mi è sempre stata vicino, abbiamo fatto un programma un po’ diverso e il mio obiettivo è dare il mio contributo e ripagare la fiducia”.

Nainggolan può diventare una delle armi in più dell’Inter nella parte finale della stagione.

“Non sono mai stato al top, non lo sono nemmeno oggi. Io spero di sentirmi sempre meglio, perché la condizione fisica incide tanto. Più si gioca e più si migliora, quello che succede fuori dal campo poi è secondario per me. Ho 30 anni e qualcosa doveva cambiare, alcuni punti della vita personale. Se c’è tranquillità posso lavorare più sereno”.

Il centrocampista nerazzurro punta quindi a raggiungere la migliore condizione.