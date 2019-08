Spot di Cristiano Ronaldo per l'Asia: scoppia l'ironia dei social

Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di uno spot piuttosto bizzarro per un'azienda di shopping online di Singapore. Social impazziti.

La pubblicità gioca un ruolo importantissimo nell'economia dell'impero costruito da Cristiano Ronaldo, ma l'ultimo spot che ha visto protagonista il portoghese ha suscitato parecchia ironia sui social.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ronaldo ha fatto da testimonial a 'Shopee', una piattaforma e-commerce con sede a Singapore che si occupa di vendita di prodotti online (in stile Amazon, per intenderci).

L'articolo prosegue qui sotto

Congratulations to Cristiano Ronaldo for his part in the worst thing we’ve ever seen pic.twitter.com/BTho0cWEvX — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) August 16, 2019

Nello spot si può vedere un Cristiano Ronaldo come non lo si era mai visto: il portoghese si esibisce in espressioni buffe e soprattutto in un balletto davvero bizzarro che è diventato presto virale.

Il video ha infatti spopolato sui social, con commenti anche ingenerosi su quela che è stata forse la peggiore prestazione di CR7 in assoluto, fortunatamente per lui fuori dal campo.