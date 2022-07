Sportitalia - Salernitana ad un passo da Pinamonti: accordo raggiunto con l'Inter

Blitz dei campani per l'attaccante reduce da una grande stagione a Empoli: intesa totale con i nerazzurri che avranno il diritto di 'recompra'.

La Salernitana è pronta per piazzare un colpo importante in attacco: secondo quanto riferito da 'Sportitalia', il club campano ha raggiunto un accordo con l'Inter per il trasferimento in quel di Salerno di Andrea Pinamonti.

Il club del presidente Danilo Iervolino, dunque, avrebbe superato l'agguerrita concorrenza rappresentata da Monza e Atalanta che da tempo avevano messo nel mirino l'attaccante classe 1999.

I campani, reduci da una clamorosa salvezza acciuffata soltanto all'ultima giornata, hanno piazzato lo scatto decisivo e definendo l'intesa con i nerazzurri, proprietari del cartellino.

Il club meneghino, conscio dei progressi e della crescita mostrati dall'attaccante italiano in terra toscana ha deciso di non perdere totalmente il controllo del calciatore, riservandosi il diritto di 'recompra'.

Nell'ultimo campionato, Pinamonti ha segnato 13 goal in 36 apparizioni agli ordini dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Ora il suo futuro è pronto a tingersi di granata e i suoi goal potrebbero rappresentare un fattore fondamentale per l'operazione salvezza della Salernitana.