Sportitalia - La Roma ha in pugno Musso: base d'accordo con l'Udinese

La Roma accelera e trova un'intesa informale con l'Udinese per Juan Musso: il portiere argentino si prepara ad arrivare nella Capitale a luglio.

Pau Lopez non dà adeguate garanzie, Antonio Mirante ha 37 anni e a giugno andrà in scadenza di contratto. E così la Roma ha accelerato per Juan Musso. Tanto che il club giallorosso avrebbe messo le mani sul portiere argentino in vista della prossima stagione.

A lanciare la bomba è 'Sportitalia', secondo cui Roma e Udinese avrebbero trovato una base d'accordo per Musso. Nulla di scritto e firmato, appena un'intesa informale. Il primo passo, però, per la possibile fumata bianca di luglio.

Le due dirigenze sono state peraltro a contatto nella giornata di ieri, nella quale l'Udinese ha sfidato proprio la Roma all'Olimpico. La squadra di Fonseca ha vinto per 3-0 e Musso ha causato il calcio di rigore del raddoppio trasformato da Veretout, ma evidentemente il giudizio giallorosso nei suoi confronti non è cambiato in base a un singolo episodio.

Naturale che sia così, se è vero che Musso si è rivelato uno dei portieri più affidabili della prima parte del campionato, nonostante la precaria posizione di classifica dell'Udinese. Tanto che il suo nome era accostato da tempo anche all'Inter, già alla ricerca di un erede del trentaseienne Handanovic.

La Roma avrebbe però sbaragliato la concorrenza dei nerazzurri, compiendo un passo importantissimo per assicurarsi Musso in estate. La porta giallorossa è pronta ad accogliere il post Pau Lopez e Mirante.