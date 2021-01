Doppio colpo per il Verona: vicini Lasagna e Sturaro

Il Verona sta per prendere Kevin Lasagna e Stefano Sturaro: 10 milioni più bonus per il primo, prestito con diritto di riscatto per il secondo.

Due in un colpo solo. Il aumenta i ritmi sul mercato in entrata e, secondo 'Sportitalia', è vicino a chiudere una doppia operazione per rinforzare la rosa di Juric: dall' è in arrivo Kevin Lasagna, dal Stefano Sturaro.

10 milioni più bonus è la cifra che l'Hellas dovrebbe sborsare nelle casse dell'Udinese per portare in Veneto Lasagna. Il quale, peraltro, ha giocato prima nella Primavera del e poi nella provincia veronese ai tempi, neppure troppo lontani, in cui bazzicava i campi dei dilettanti.

Sturaro è invece un'idea che nei giorni scorsi ha preso sempre più corpo, fino ad andare decisa verso la fumata bianca. L'ex centrocampista della dovrebbe vestire la maglia gialloblù in prestito con diritto di riscatto.

Una doppia operazione evidentemente avallata da Juric, bisognoso di rinforzi specialmente in mezzo al campo. Sturaro, peraltro, ha già lavorato ai tempi del Genoa assieme all'attuale allenatore del Verona.