Sporting, stadio intitolato a Ronaldo? Il presidente Varandas apre all'ipotesi

Al momento è una suggestione, ma avallata dal presidente dello Sporting: lo stadio José Alvalade potrebbe essere intitolato a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, dopo i cinque Palloni d'Oro, le cinque , l'Europeo con il e l'infinito elenco di altri trofei in bacheca, potrebbe ben presto anche avere uno stadio che porta il suo nome. E non uno stadio qualsiasi, ma il José Alvalade di Lisbona.

Come sappiamo Cristiano Ronaldo è cresciuto nello Lisbona, prima di sbarcare al e cominciare da lì la sua trionfante carriera. Ma il popolo biancoverde non ha mai dimenticato l'asso della , anche perché con il Portogallo ha sembre brillato allo stadio José Alvalade.

Fino a ieri, venerdì sera, Cristiano Ronaldo ha segnato con il Portogallo nella sfida contro il Lussemburgo proprio in quello stadio. Come riportato da 'Tuttosport', la possibilità di intitolargli lo stadio non è per nulla campata in aria.

"E’ un’ipotesi che non accantoniamo e della quale ovviamente saremmo molto orgogliosi".

Parola del presidente dello Sporting, Frederico Varandas. In Portogallo è già partito il toto-nome. Dalla “CR7 Arena” al “Cristiano Ronaldo Stadium”, anche se lo scenario più gettonato è una via di mezzo tra passato e futuro: “José Alvalade CR7”.

Chissà come andrà a finire, intanto Cristiano Ronaldo non ha fretta, ci sarà tempo: il portoghese ha in fondo solo 34 anni.