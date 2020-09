Sporting-Napoli annullata: 3 portoghesi positivi al COVID-19

L'amichevole tra Sporting e Napoli, inizialmente programmata per questa sera, non si giocherà: 3 giocatori dei Leões hanno infatti contratto il COVID.

Ancora il COVID, ancora il maledetto COVID. A meno di una settimana dall'inizio ufficiale del nuovo campionato, altra gara annullata: - non si gioca. Si sarebbe dovuta disputare questa sera, con calcio d'inizio alle 20.30, ma in campo a Lisbona non ci sarà nessuno.

La colpa è proprio del virus: tre giocatori dello Sporting sono infatti risultati positivi al COVID-19 e, per questo, la partita amichevole non andrà in scena. I tre, secondo 'A Bola', sono asintomatici e attualmente in isolamento.

Da fonti autorevoli riceviamo conferma che la Gara di stasera non verrà disputata causa tre positivi al Covid nello Sporting Lisbona — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) September 13, 2020

I giocatori del Napoli erano già arrivati a Lisbona per disputare l'amichevole di questa sera, valida per il Troféu Cinco Violinos. Match a cui non avrebbe preso parte Arek Milik, nemmeno convocato e ufficialmente sul mercato. Un viaggio a vuoto per la rosa di Gattuso, che ora dovrà tornare in .