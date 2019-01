Sporting Lisbona sul piede di guerra: vuole 105 milioni dall'Atletico per Martins

Gelson Martins è arrivato all'Atletico Madrid in estate gratis, nonostante lo Sporting pretendesse un pagamento: sarà il tribunale a decidere.

E' stato uno dei casi più ingarbugliati della scorsa estate. Dopo tante voci e trattative, Gelson Martins alla fine aveva lasciato lo Sporting Lisbona per sposare l'Atletico Madrid. A paraemetro zero, da svincolato, secondo quanto riferito dai Colchoneros, nonostante i portoghesi insistessero sul fatto che la squadra di Simeone dovesse pagare 45 milioni. Ora interviene il tribunale.

Qualche mese dopo, infatti, il trasferimento di Gelson Martins turba ancora i pensieri dello Sporting. E sì, anche quelli dell'Atletico Madrid, considerato come il giocatore non abbia ripagato le aspettative e possa essere ceduto in queste settimane. Ma questa è un'altra storia.

In estate diversi giocatori avevano lasciato lo Sporting gratis in seguito alla situazione venutasi a creare in primavera, quando i tesserati vennero aggrediti dai tifosi. Fuga di massa, ma caos assoluto per Gelson Martins: l'Atletico ha provato a negoziare offrendo 22 milioni, mentre i biancoverdi non hanno abbassato le proprie pretese. Guerra legale.

Ora lo Sporting ha chiesto ad un tribunale di far luce sulla questione, secondo A Bola chiedendo ben 105 milioni di euro all'Atletico Madrid per il trasferimento del giocatore. Autore di un goal e zero assist in questa prima metà di stagione. Insomma, una delusione assoluta per il popolo Colchonero.

Lo Sporting Lisbona basa la sua tesi su un fatto chiaro: tra i giocatori aggrediti non ci fu Gelson Martins, che quindi non avrebbe potuto lasciare gratis il club per trovarsi una nuova squadra. Se le parti non riusciranno a trovare un accordo in questi giorni, saranno FIFA e l'Arbitrato portoghese a decidere.

Mentre la battaglia infuria fuori dal campo, dentro al terreno di gioco Gelson Martins non è riuscito minimamente ad entrare nel cuore di Simeone o dei tifosi. Impacciato e mai decisivo in stagione, aspetterà la decisione finale per poi cominciare, probabilmente altrove, il suo 2019.