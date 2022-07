Sporting Lisbona-Roma dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida in amichevole lo Sporting in Portogallo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPORTING LISBONA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sporting Lisbona-Roma

Sporting Lisbona-Roma Data: 19 luglio 2022

19 luglio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Nella quarta amichevole del suo precampionato, la Roma di José Mourinho affronta in trasferta lo Sporting Lisbona. I giallorossi, vincitori della Conference League nella scorsa stagione, hanno ottenuto finora due successi contro Trastevere e Sunderland (4-0 e 2-0).

Dal canto suo lo Sporting ha disputato a sua volta due test precampionato, travolgendo nel primo per 4-0 il Santa Clara e pareggiando 1-1 nel secondo contro l'Unione Saint-Gilloise.

I capitolini debutteranno nel campionato di Serie A domenica 14 agosto, quando sfideranno in serata la Salernitana di Davide Nicola allo Stadio Arechi.

In questa pagina tutte le informazioni su Sporting Lisbona-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPORTING LISBONA-ROMA

Sporting-Roma si disputerà la sera di martedì 19 luglio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Algarve di Faro. Il fischio d'inizio dell'amichevole è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE SPORTING LISBONA-ROMA IN TV

L'amichevole Sporting Lisbona-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

SPORTING LISBONA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, tramite DAZN, potrà seguire Sporting Lisbona-Roma in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine dell'amichevole, inoltre, l'evento integrale e gli highlights

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA-ROMA

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Bragança, Palhinha, Santos; Sarabia, Tabata, Gonçalves.

ROMA (3-4-3): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Volpato, Shomurodov, El Shaarawy.