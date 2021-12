Sporting, l'avversario della Juve: riflettori su Pedro Gonçalves

Sarà lo Sporting l'avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. L'urna di Nyon ha abbinato la formazione di Massimiliano Allegri al club portoghese guidato da Ruben Amorim.

La gara d'andata, in attesa che venga comunicata la data si giocherà in terra lusitana allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, mentre il ritorno avrà come scenario l'Allianz Stadium di Torino.

IL PERCORSO IN EUROPA E IN CAMPIONATO

Lo Sporting ha superato il proprio girone di Champions chiudendo la prima fase della competizione al secondo posto alle spalle dell'Ajax - prossimo avversario dell'Inter - concedendosi il lusso di piazzarsi davanti al Borussia Dortmund di Haaland e al fanalino di coda Besiktas. Dopo aver iniziato la campagna europea con due sconfitte: 1-5 proprio con gli olandesi e 1-0 contro il BVB, i biancoverdi si sono assicurati il pass per gli ottavi conquistando 6 punti contro i turchi, prima di ribaltare a proprio favore il computo degli scontri diretti con il Dortmund stendendolo 3-1 all'Alvalade. Semplicemente indolore la battuta d'arresto finale contro i Lancieri.

In Primeira Liga, invece, lo Sporting è primo in coabitazione con il Porto dopo 14 turni di campionato: il bottino recita 12 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Per un totale di 24 goal fatti e solo 5 subiti.

COME GIOCA LO SPORTING

Ruben Amorim è un fautore del 3-4-2-1, impianto tattico all'interno del quale trovano spazio alcuni interpreti passati dalla Serie A. Il portiere Adàn è stato protagonista di una brevissima parentesi al Cagliari nel 2013, mentre il centrale di difesa Feddal ha raccolto una manciata di apparizioni con le maglie di Parma e Palermo.

Dal punto di vista tattico, Amorim ha avuto il merito di costruire un collettivo altamente organizzato dal punto di vista difensivo e che, pur senza spiccare in termini di individualità, ha mostrato una certa solidità per larghi tratti della competizione.

La stella è, per distacco, Pedro Gonçalves, esterno d'attacco classe 1998 capace di segnare già 4 goal in questa edizione della Champions League.

Tra i profili da monitorare con attenzione c'è anche Porro - ex prodotto di casa Manchester City - e Sarabia, ex attaccante che di recente ha militato nel PSG.

LA FORMAZIONE TIPO

SPORTING (3-4-2-1): Adàn; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Pahlinha, Nunes, Reis; Gonçalves, Paulinho, Sarabia. All. Amorim.