Sporting CP-Manchester United: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Nuove gestioni a confronto sotto le luci di Lisbona

Il Manchester United va a Lisbona per affrontare lo Sporting CP in Champions League all'Estadio Jose Alvalade.

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Lo Sporting CP arriva in ottima forma. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto tutte le ultime cinque partite e sabato ha battuto l'Uniao Serra 4-0 in Coppa di Portogallo.

All'inizio del mese ha anche vinto 1-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk, un risultato che contribuisce a spiegare la sua posizione nella metà alta della classifica di Champions League.

Lo United arriva da un pomeriggio difficile. La prima partita di Mauricio Pochettino alla guida della squadra si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, in una gara in cui Leny Yoro è stato espulso nei primi 10 minuti.

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La trasferta in Portogallo offre subito l'occasione di reagire. A inizio mese lo United ha battuto la Roma 3-2 in questa competizione, ma ha subito 15 gol nelle ultime cinque partite.

Pochettino deve ora dare stabilità a una squadra che occupa il 17° posto nella classifica di Champions League ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere in Premier League. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

I giocatori da tenere d'occhio

Sporting CP: Luis Suarez è il miglior marcatore con nove gol, mentre Issa Doumbia, Geny Catamo e Rodrigo Zalazar ne hanno segnati due ciascuno. Ivan Fresneda guida la classifica degli assist con quattro, mentre i portieri Kaique Pereira e Rui Silva hanno collezionato complessivamente quattro partite senza subire gol.

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Manchester United: Matheus Cunha è il miglior marcatore con tre gol, seguito da Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee e Bryan Mbeumo a quota due. Bruno Fernandes e Patrick Dorgu sono i migliori per assist, con due ciascuno nelle ultime 10 partite.

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