Sporting CP-Manchester United: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Nuove gestioni a confronto sotto le luci di Lisbona

Il Manchester United va a Lisbona per affrontare lo Sporting CP in Champions League all'Estadio Jose Alvalade.

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Lo Sporting arriva in ottima forma. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto tutte le ultime cinque partite e sabato ha battuto 4-0 l'Uniao Serra in Coppa del Portogallo.

All'inizio del mese ha anche vinto 1-0 in casa dello Shakhtar Donetsk, un risultato che contribuisce a spiegare la sua posizione nella metà alta della classifica di Champions League.

Lo United arriva da un pomeriggio doloroso. La prima partita di Mauricio Pochettino alla guida della squadra si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, con Leny Yoro espulso nei primi dieci minuti.

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La trasferta in Portogallo offre subito l'occasione di reagire. Lo United ha battuto la Roma 3-2 in questa competizione all'inizio del mese, ma ha subito 15 goal nelle ultime cinque partite.

Pochettino deve ora dare stabilità a una squadra che occupa il 17° posto nella classifica di Champions League ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere in Premier League. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

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