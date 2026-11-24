Sporting CP-Manchester United: i dettagli della partita
Nuove gestioni a confronto sotto le luci di Lisbona
Il Manchester United va a Lisbona per affrontare lo Sporting CP in Champions League all'Estadio Jose Alvalade.
Lo Sporting arriva in ottima forma. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto tutte le ultime cinque partite e sabato ha battuto 4-0 l'Uniao Serra in Coppa del Portogallo.
All'inizio del mese ha anche vinto 1-0 in casa dello Shakhtar Donetsk, un risultato che contribuisce a spiegare la sua posizione nella metà alta della classifica di Champions League.
Lo United arriva da un pomeriggio doloroso. La prima partita di Mauricio Pochettino alla guida della squadra si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, con Leny Yoro espulso nei primi dieci minuti.
La trasferta in Portogallo offre subito l'occasione di reagire. Lo United ha battuto la Roma 3-2 in questa competizione all'inizio del mese, ma ha subito 15 goal nelle ultime cinque partite.
Pochettino deve ora dare stabilità a una squadra che occupa il 17° posto nella classifica di Champions League ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere in Premier League. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Sporting CP - Manchester United
Formazione titolare
Allenatore
- P. Fonseca
- M. Pochettino
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
V
V
V
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|4
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|0
|8
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|+5
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D
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|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
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|3
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|+8
|9
V
S
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|9
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V
V
V
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|+5
|9
V
V
S
V
|8
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|3
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|1
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|+4
|9
S
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
S
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
S
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
S
V
V
V
|12
|4
|3
|0
|1
|7
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|+2
|9
V
V
S
V
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
D
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|2
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|1
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|+3
|7
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|2
|0
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|8
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|+2
|6
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V
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|2
|0
|2
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|+1
|6
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|2
|0
|2
|8
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|2
|0
|2
|8
|9
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V
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|4
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|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
D
S
D
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
S
V
S
D
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
S
S
V
D
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
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V
S
D
S
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
S
D
V
S
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
S
V
S
D
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
S
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S
|26
|4
|1
|0
|3
|6
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|3
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S
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|0
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|0
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S
S
V
S
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
S
S
V
S
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
S
S
V
S
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
S
S
S
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
S
D
S
S
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
S
S
S
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
S
S
S
S