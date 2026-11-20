Come guardare Sporting Charleroi-St. Truiden con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 12 21 nov 2026 - 10:00 Stade du Pays de Charleroi

Lo Sporting Charleroi ospita lo St. Truiden allo Stade du Pays de Charleroi in una sfida di First Division A alla quale le due squadre arrivano con stati di forma diversi.

Il Charleroi di Mario Kohnen sta attraversando un periodo discreto, avendo vinto tre delle ultime quattro partite di campionato. Il successo esterno per 5-1 contro il Westerlo del 7 novembre è stato il suo risultato recente più netto. La squadra occupa il quarto posto in classifica alla vigilia della sfida.

Lo St. Truiden, allenato da Jonas De Roeck, è dodicesimo e ha vissuto un periodo più altalenante. Le sue ultime cinque partite ufficiali hanno incluso impegni europei in Conference League, che hanno aumentato il carico di lavoro della rosa.

Gli ospiti hanno battuto lo Zulte Waregem per 4-1 nell’ultima partita, ma le due sconfitte consecutive in campionato contro OH Leuven e Club Brugge che l’hanno preceduta riflettono l’incostanza mostrata in patria in questa stagione.

Il rendimento casalingo è stato un punto di forza del Charleroi, che cercherà di sfruttarlo contro uno St. Truiden impegnato su due fronti, tra campionato ed Europa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire Sporting Charleroi-St. Truiden.

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