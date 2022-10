Sporting bloccato nel traffico: posticipato il fischio d'inizio della partita col Marsiglia

Il fischio d'inizio della gara valida per il 3° turno del gruppo D di Champions League posticipato di 15 minuti: rabbia di Tudor con l'arbitro Massa.

Problemi di... traffico per lo Sporting Lisbona. La formazione lusitana, impegnata nella sfida valida per la terza giornata del gruppo D di Champions League contro il Marsiglia, non è riuscita a raggiungere il Velodrome nell'orario previsto.

Il fischio d'inizio della gara è stato inizialmente posticipato di un quarto d'ora: dalle 18:45 si è passati alle 19:00, prima di un ulteriore slittamento. In realtà, l'arbitro italiano Davide Massa ha dato il via alle ostilità esattamente 21 minuti dopo l'orario previsto dalla UEFA.

Nel tunnel degli spogliatoi, Igor Tudor non ha risparmiato polemiche nei confronti del direttore di gara italiano. L'allenatore ex Verona e ora alla guida dell'OM si è infuriato per la situazione singolare che ha coinvolto la sua squadra, prendendosela con l'arbitro e i delegati UEFA presenti allo stadio di Marsiglia.

Il croato ha definito sfavorevole la situazione per la sua squadra, in attesa degli avversari nel tunnel degli spogliatoi dopo aver effettuato il riscaldamento.