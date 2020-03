Sport italiano a porte chiuse da domani: oggi Spezia-Pescara a porte aperte

Il big match di Serie B tra Spezia e Pescara è l'ultima gara a porte aperte prima dello stop di un mese annunciato dal governo.

Una situazione veramente strana, opposta. Mentre il governo vara la decisione di sospendere per un mese le partite con i tifosi, decidendo di andare avanti con le porte chiuse fino al 3 aprile, in quel di La , Liguria, si gioca a porte aperte. In Serie B, l'ultima gara con i tifosi.

Qualcosa di particolare, di catartico. I fischi, le esultanze, i cori, tutti i fans calcistici d' respireranno l'atmosfera tra Spezia e per rimanere a galla fino ad aprile: per un mese, nessun tifoso in Italia potrà assistere alle partite, siano essere di A, B, C, Champions, , di calcio, tennis, basket, pallavolo. E chi più ne ha più ne metta.

Il decreto del governo è del resto chiarissimo:

"Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico fino al 3 aprile 2020".

Al termine di Spezia-Pescara parte il countdown per rivedere lo sport italiano con i tifosi, il sale di questo particolare di attività umana. Il tutto ovviamente nella speranza che da aprile la questione coronavirus si sia risolta o comunque limitata, dopo due settimane di dubbi ed incertezze per la salute pubblica, oltre il calcio, oltre il cinema e il resto degli eventi di contorno.

Nessun dietrofront da parte delle istituzioni governative e calcistiche, a La Spezia si gioca. Fischi per il Pescara, applausi per lo Spezia, nessun saluto tra i capitani e arbitri, nessuna presa per mano tra i giocatori e i bambini. A porte chiuse sì, ma con le regole anti-coronavirus adottate in campo per evitare contagi.

Tantissimi posti vuoti allo stadio Alberto Picco di La Spezia, causa paura per il coronavirus e match non di cartello, ma comunque in tantissimi hanno scelto di esserci: gli ultimi tifosi del calcio italiano fino a inizio aprile.