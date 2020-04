Sport - Chelsea vicino all'acquisto di Coutinho

Il team londinese sarebbe ad un passo dal riportare il brasiliano in Premier League: il Barcellona spinge per avere almeno 80 milioni.

Nonostante la pandemia di coronavirus, il calciomercato avanti. Il calcio, in diverse nazioni, sta per tornare, mentre le trattative a distanza non si sono mai fermate. Molto probabilmente i milioni in campo saranno diversi, ma le sorprese non mancheranno.

Secondo il quotidiano catalano Sport, il è prossimo all'acquisto di Coutinho. Il brasiliano vuole infatti tornare in Premier League dopo l'addio al per firmare con il , squadra in cui non è mai riuscito ad esprimersi, finendo lo scorso anno in prestito al .

Il Barcellona e il Chelsea avrebbero già discusso riguardo all'accordo per portare Coutinho a Londra, visto e considerando che il non ha nessuna intenzione di riscattare il giocatore ex per la cifra di 120 milioni, praticamente impossibile viste le difficoltà economiche dovute al coronavirus.

Altre squadre

Niente 120 milioni? Il Barcellona vuole comunque ottenerne almeno 80-90, visto che per strapparlo al Liverpool ne mise sul piatto il doppio. Recuperare l'intera cifra non sarà possibile, ma Bartomeu vuole tentare di ottenere il massimo possibile.

Il Chelsea vorrebbe spendere molto meno e punta sul desiderio di Coutinho di tornare in Premier League, nonchè la possibilità di finanziare subito il Barcellona riguardo un possibile acquisto top durante il calciomercato estivo, tra cui Lautaro Martinez.

Per l'accelerazione decisiva servirà attendere comunque qualche settimana, quando l'emergenza coronavirus sarà in una nuova fase di convivenza e il calcio, seppur a porte chiuse, tornerà ad essere protagonista nei weekend e durante la settimana.