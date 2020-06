Sport Bild - Thiago Alcantara ha deciso: lascerà il Bayern Monaco

In scadenza nel 2021, il centrocampista spagnolo vuole iniziare una nuova esperienza: ipotesi Premier dove potrebbe accoglierlo il Liverpool.

Con la già in cassaforte, la finale di Coppa di da affrontare e la Champions da riprendere ad agosto, il sogna il 'Triplete' già realizzato nella stagione 2012/2013 con Jupp Heynckes in panchina.

A turbare i sogni dei tifosi bavaresi, però, è una notizia bomba riportata da 'Sport Bild': Thiago Alcantara, infatti, avrebbe deciso di lasciare la squadra al termine di questa annata.

Lo scorso 4 maggio c'era stato un incontro tra il centrocampista spagnolo e la dirigenza del Bayern che gli aveva offerto un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2021): sembrava che la fumata bianca dovesse arrivare nel giro di poco tempo ma, la volontà del calciatore di provare un'altra esperienza altrove, ha prevalso.

Il portale tedesco motiva la scelta di Thiago con l'intenzione di approdare in un altro grande club a 29 anni: sarebbe, dunque, una delle ultime occasioni di strappare un contratto importante alla soglia delle 30 primavere, traguardo che festeggerà l'11 aprile del prossimo anno.

Il futuro dell'ex potrebbe essere in Premier League, magari al che però non ha ancora avanzato una vera e propria offerta: piace molto a Klopp che lo ritiene ideale per il suo stile di gioco votato all'attacco e senza troppi fronzoli.

Più complicato uno sbarco di Thiago in : l' ha già avuto modo di contare tra le proprie fila il fratello Rafinha, grande rimpianto della dirigenza nerazzurra che due anni fa non riuscì a trovare l'accordo per il riscatto. Chissà che a Milano, tra qualche mese, non ci sia spazio per un altro Alcantara.