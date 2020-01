Sport Bild: Juventus, Douglas Costa può tornare al Bayern in prestito

L'indiscrezione che arriva dalla è clamorosa: Douglas Costa può lasciare subito la per tornare al . A riportarlo è 'Sport Bild', solitamente fonte molto bene informata sugli affari del club bavarese.

La trattativa peraltro sarebbe già avviata e l'obiettivo del Bayern sarebbe quello di ottenere il prestito di Douglas Costa, attualmente chiuso alla Juventus da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Il brasiliano in realtà all'inizio della stagione sembrava poter diventare un punto cardine del progetto di Sarri ma poi i soliti problemi muscolari lo hanno frenato. E adesso ritrovare un posto da titolare è diventato difficile.

