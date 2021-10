Sport - Aguero e il 'no' alla Juventus: rifiutata due volte prima di firmare con il Barça

Prima di approdare in blaugrana, l'ex attaccante del Manchester City avrebbe respinto al mittente due importanti offerte da parte della Juve.

L'accostamento di Sergio Aguero alla Juventus non è stato di certo una novità in sede di calciomercato.

Nel corso degli anni le indiscrezioni riguardanti un possibile sbarco all'ombra della Mole da parte de 'El Kun' si sono manifestate con una certa frequenza ma è proprio nell'ultima sessione estiva di calciomercato che si sarebbe rilevato un importante contatto tra le parti.

Secondo quanto riportato da 'Sport', nell'estate che ha condotto l'attaccante classe 1988 dall'addio al Manchester City sino al trasferimento in quel di Barcellona ci sarebbe stato un forte inserimento da parte della Juventus che avrebbe presentato al giocatore e al suo entourage due offerte che l'attaccante albiceleste ha deciso però di declinare.

Il desiderio mai celato da parte di Aguero, dal momento della chiusura del rapporto con i Citizens, è sempre stato quello di vestire il blaugrana per giocare al fianco dell'amico e compagno di Nazionale Messi.

Le cose, però, non si sono sviluppate esattamento da copione visto il clamoroso addio de 'La Pulce' con destinazione PSG, ma la scelta era ormai presa e il desiderio evidentemente immutato: Aguero ha scelto e voluto il Barcellona, nulla da fare per le altre pretendenti. Juventus in primis.