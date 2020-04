Nè Ibra nè Milito, Spolli incorona Pellissier: "Insieme a Di Natale è il più difficile da marcare"

L'ex difensore del Catania, adesso al Crotone, ha dichiarato: "Pellissier e Di Natale i miei incubi, ancor peggio di Eto'o, Ibra e Milito..."

In dal 2009, Nicolas Spolli ha vestito 6 maglie diverse nel nostro Paese, cinque delle quali in . Lanciato da Pietro Lo , sempre abile a pescare talenti in , il difensore di Rosario fu chiamato a sostituire Lorenzo Stovini, diventando una colonna della difesa del Catania.

Con il club rossazzurro ha messo insieme 132 presenze in Serie A e 16 in Serie B, prima di passare alla (per una sola presenza in Serie A), al (4 presenze), al (31) e al (28). Adesso veste la maglia del , in Serie B, ma in Serie A ha giocato ben 191 volte e ha avuto modo di fronteggiare tantissimi attaccanti di primissimo livello.

Da Ibrahimovic a Milito, da Del Piero a Cassano, da Cavani a Totti, il difensore argentino ha dovuto lottare con punte di primissimo piano, ma nessuno di loro ha rappresentato il suo "incubo".

Intervistato dal programma radiofonico "Catanista", Nicolas Spolli un po' a sorpresa, ha dichiarato: "L'attaccante più complicato che ho affrontato in Serie A? Ho giocato contro giocatori come Eto'o, Ibra e Milito, gente che sembra fare un altro sport. Ma i miei incubi sono stati due e cioè Sergio Pellissier e Totò Di Natale. A Pellissier ho anche avuto modo di dirlo in faccia, quando abbiamo giocato insieme al Chievo".

Un attestato di stima per la bandiera del che ha appeso le scarpette al chiodo un anno fa.