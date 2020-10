Spolli annuncia il ritiro: "Fisicamente non sono più ai miei livelli"

Nicolas Spolli dice basta. Il difensore argentino, quasi 200 presenze in , ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere con il calcio giocato a 37 anni.

In dal 2009, l'ex Newell's è diventato un pilastro del Catania che dieci anni fa era una certezza della A. Poi nel 2015 ha trascorso sei mesi alla . Poi , , , l'esperienza in B col . La promozione dello scorso agosto. E l'ultimo 'basta'.

Spolli ha ammesso a 'Gianlucadimarzio.com' di aver pensato a lungo all'offerta del suo Catania, la squadra nella quale si è espresso al suo meglio. Alla fine, ha optato per il ritiro.

"Non è stato facile decidere, ma avevo questo pensiero già da due mesi. In queste settimane però, si è fatto avanti il Catania e ovviamente ci ho pensato a lungo. Dovevo firmare a giorni ma poi pensandoci bene, anche se la cosa più facile sarebbe stata quella tornare e chiudere la carriera lì, non me la sono sentita. Fisicamente non sono più ai livelli di una volta".