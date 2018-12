Spinta di Ronaldo a Ichazo, Balotelli ironico: "Se l'avessi fatto io..."

Con una story su Instagram, Mario Balotelli ha commentato in maniera sarcastica l'episodio Ronaldo-Ichazo: "Se l'avessi fatto io...".

Chi ha assistito in diretta all'episodio successivo alla rete dal dischetto di Cristiano Ronaldo in Torino-Juventus, ovvero la spinta a Salvador Ichazo, si è stupito: questi non sono gesti tipici del portoghese. Semmai di altri bad boys del calcio. Mario Balotelli, ad esempio.

Attiva il tuo mese gratis e rivedi il derby Torino-Juventus ON DEMAND su DAZN!

Ed eccolo, l'ex attaccante di Milan e Inter, palesarsi sui social network durante il derby del Grande Torino per commentare a modo suo l'episodio Ronaldo-Ichazo. Una sua story postata su Instagram col video delle scintille in campo ha fatto immediatamente il giro del web, così come la sua didascalia: "Se l'avessi fatto io ciaaaaoooo!".

Già, se l'avesse fatto lui si sarebbero scatenati i commenti di sempre: il solito Balotelli, super con un pallone tra i piedi e appena Mario in tutto il resto, eccetera eccetera. Roba da rispolverare quel "why always me" sulla maglietta esposto ai tempi del Manchester City dopo un goal nel derby allo United.

E invece la spinta a Ichazo l'ha data Cristiano, ed è questo a lasciare stupiti e perplessi. "Il motivo? Non lo so, non ho nemmeno guardato il rigore...", ha sviato Massimiliano Allegri al termine del match. In attesa di capire i motivi del gesto, per una sera CR7 si è travestito da Balotelli.