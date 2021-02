Spinazzola rimpiange la gara d'andata contro la Juve: "L'abbiamo buttata via"

L'esterno giallorosso ricorda la gara d'andata contro i bianconeri e commenta il momento giallorosso: "Volevano cacciarci tutti, ma siamo terzi".

Sabato Leonardo Spinazzola affronterà il suo passato, con la maglia della Roma. L'esterno umbro giocherà contro la Juventus, il club in cui è cresciuto, in cui è passato anche 'da grande' prima di traslocare in giallorosso.

Intervistato al 'Corriere dello Sport', il classe 1993 ha affermato che ricorda la partita d'andata - terminata 2-2 con le doppiette di Veretout e Cristiano Ronaldo - come il più grande rimpianto della stagione.

“Quella contro la Juve è la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo i tre punti in pugno. Avevamo il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre goal. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il colpo di testa di Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Quella è una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti. Non mi è andata giù”.

Spinazzola si è soffermato anche sul momento dei giallorossi, che vivono tra le critiche, ma godono di una classifica favorevole.