Spinazzola e Mirante fermati da lesioni muscolari: out per Roma-Sampdoria

La Roma non potrà contare su Spinazzola e Mirante alla ripresa contro la Samp. Sono entrambi bloccati da lesioni di primo grado alla coscia.

Il suo 2020 calcistico si è chiuso lo scorso 23 dicembre con la vittoria contro il , ma è già tempo di pensare al 2021. Il calendario fittissimo imposto dalla pandemia costringerà le squadre di a tornare in campo già il prossimo 3 gennaio e la in particolare alla ripresa sarà chiamata ad affrontare in casa la .

Per l’occasione, Paulo Fonseca non potrà contare su due elementi importanti: Antonio Mirante e Leonardo Spinazzola.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, entrambi sono alle prese con lesioni muscolari che non consentiranno loro di essere in campo.

Altre squadre

Spinazzola, che ha saltato l’ultima partita contro il Cagliari è costretto a fare i conti con una lesione di primo grado alla coscia sinistra, ovvero lo stesso problema riportato dall’estremo difensore (che contro il Cagliari ha lasciato al 74’ il posto a Pau Lopez) ma alla coscia destra.

Contro la Sampdoria quindi, tra i pali toccherà a Pau Lopez (per lui solo tre partite da titolare in questo campionato) mentre a sinistra potrebbe essere data una chance a Calafiori.