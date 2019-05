Spinazzola giura amore alla Juventus: "Spero di rimanere qui per 10 anni"

Leonardo Spinazzola ha giurato amore alla Juventus: "Spero di rimanere qui per 10 anni. Potevo andare in prestito, ho rifiutato tutto".

Il giorno più felice della sua vita calcistica è stato quello della partita contro l'Atlético Madrid, ma Leonardo Spinazzola non vuole fermarsi e vuole continuare a vincere con la maglia della .

Intervistato a 'Sky Sport', il terzino sinistro bianconero ha giurato amore (quasi) eterno ai bianconeri, di cui è entrato a far parte del vivaio nel 2010 e in cui è riuscito ad avere un posto in prima squadra solo l'anno scorso.

Spinazzola ha parlato del suo futuro e della sua voglia di rimanere a lungo alla Juventus. A meno che... non venga cacciato.

"Spero di restare alla Juventus per i prossimi 10 anni, ho sempre sognato la e ora che ci sono non vedo motivo di andare via. O mi cacciano, o resto qua".

Quest'anno l'ex ha dovuto superare un duro infortunio al ginocchio e ha potuto collezionare soltanto 12 presenze totali, tra cui la partita storica con l'Atletico all'Allianz Stadium. Proprio quella gara è il suo ricordo più bello in bianconero.

"La mia stagione? Una partita pazzesca contro l'Atletico dopo il brutto infortunio e qualche difficoltà. È stata una stagione difficile e bella. Per me quest'anno è stato postiivo. Dopo il rientro dal crociato mi aspettavo anche meno, quindi sono felice di questa annata. Già da sano è difficile il primo anno alla Juve, io ho avuto un bell'infortunio da superare, quindi è stata tosta, ma sono felice. Quella contro l'Atlético è stata la notte più bella calcisticamente per me. E' stata un'emozione straordinaria e spero di viverne altre".

La voglia di rimanere a lungo alla Juventus c'è, ma il pensiero prima del rinnovo è quello di ritagliarsi spazio con l' nelle gare di qualificazione a .

"Adesso c'è la Nazionale. Spero che mi convochi, poi le vacanze. Per ora non mi importa di nient'altro. Ora il calcio è solo la Nazionale, poi almeno un mese voglio staccare perché è stato veramente un anno difficile".

Un anno difficile, in cui Spinazzola è riuscito a mantenere il posto alla Juventus rifiutando anche altre destinazioni e volendo lottare.

"Sì, mi sono giocato le mie carte restando qui a gennaio. Potevo andare in prestito, ma ho rifiutato tutto. Sapevo che era dura e che ogni possibilità era una chance per me, ma sono rimasto tranquillo alla Juve".

Dalla prossima stagione i bianconeri cambieranno la guida tecnica, ma il classe 1993 di Foligno ha parlato di Allegri e di quanto gli abbia dato quest'anno, senza sbilanciarsi sul successore.