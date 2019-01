Spider-Man Vardy per l'allenamento: seduta vestito da Uomo Ragno

In vista della gara contro il Wolverhampton, Vardy ha sostenuto l'allenamento come Spider-Man: "Ne abbiamo bisogno".

Dopo un 2018 terminato in maniera atroce, il mondo del Leicester conta di non rivivere simili attimi. La morte del patron Vichai Srivaddhanaprabha è ancora ovviamente nella memoria di tutti, ma a casa Foxes si va avanti. Con il sorriso, anche grazie a Jamie Vardy.

L'attaccante del Leicester, simbolo del successo in Premier League nel 2016, si è infatti presentato all'allenamento della squadra vestito da Spider-Man. Tra le risate generali, Vardy ha anche provato a spaventare Puel e i suoi assistenti senza riuscirci però più di tanto.

Puel ha comunque preso in maniera ilare la decisione di Vardy, Uomo Ragno di casa Leicester per un giorno. E per tutto l'allenamento mattutino.

"Abbiamo bisogno del nostro supereroe. Si è vestito da Spiderman, e penso che abbia portato un po' di sorrisi a tutti. Avevano un giorno di riposo ieri e sono tornato con un sorriso".

Mentre Spiderman è protagonista al cinema con il nuovo Uomo Ragno, ovvero Miles Morales (affiancato allo storico Peter Parker), e su Youtube grazie al trailer della nuova pellicola Marvel girata anche a Venezia, Spiderman Far From Home, il Leicester spera che più che lanciare ragnatele, Vardy possa lanciare la squadra verso le zone nobili della classifica.

Ottavo, ad un punto dal settimo posto che potrebbe significare Europa League a seconda dei risultati in League Cup e FA Cup, il Leicester è atteso da un mese a dir poco duro: nel prossimo match di campionato le Foxes affronteranno i Wolves in trasferta, per poi vedersela contro Manchester United, Tottenham e Liverpool.

Tempi duri per il Leicester e il suo Spider-Vardy: "Da un grande potere derivano grandi responsabilità".