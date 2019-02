Spezia-Verona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lo Spezia sfida il Verona nella 24ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Lo Spezia di Pasquale Marino affronta il Verona di Fabio Grosso nella sfida domenicale serale della 24ª giornata di Serie B. I liguri ambiscono alla zona play-off e occupano il 6° posto in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, gli scaligeri sono settimi a quota 33, con un cammino di 8 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, e per il momento non sono in linea con gli obiettivi di vertice fissati dalla società.

Fra i bianchi l'attaccante nigeriano David Okereke è il miglior marcatore con 6 goal realizzati in 18 presenze, mentre l'esperta punta Giampaolo Pazzini è il giocatore più prolifico fra i gialloblù con 8 reti all'attivo in 12 partite giocate. Lo Spezia attraversa un momento positivo e viene da un pareggio e 2 successi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Verona invece è un po' in difficoltà è ha ottenuto 3 pareggi di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-VERONA

Spezia-Verona si giocherà domenica 17 febbraio 2019 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Fischio d'inizio in programma alle ore 21.00. Sarà il 30° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Spezia-Verona sono acquistabili online sul circuito etes.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE SPEZIA-VERONA IN TV E STREAMING

La partita Spezia-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Fra questi ci sono le smart tv abilitate, i pc, i tablet e gli smartphone, ma sarà possibile vedere il match anche collegando alla tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4. La telecronaca della gara sarà affidata a Cristiano Puccetti.

L'evento resterà inoltre disponibile on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere l'intera partita o gli highlights della stessa quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VERONA

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Crivello, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke, Galabinov, Bidaoui.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Marrone, Bianchetti, Vitale; Henderson, Colombatto, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio.