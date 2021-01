Spezia-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia sfida in casa il Verona nella 15ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Lo Spezia di Vincenzo Italiano inaugura il nuovo anno solare affrontando in casa il Verona di Ivan Juric per la 15ª giornata del campionato di .

I liguri sono diciassettesimi in classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, e hanno bisogno di punti per allontanare le ultime 3 posizioni, gli scaligeri si trovano al 9° posto a quota 20, con un cammino di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 k.o, e con un successo potrebbero rilanciare le loro ambizioni europee.

Essendo lo Spezia una matricola assoluta, non ci sono precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato. Sono tuttavia ben 41 i precedenti in gare ufficiali fra Spezia e Verona, con i gialloblù in vantaggio nel bilancio con 21 successi, 11 affermazioni dei bianchi e 9 pareggi.

Le due formazioni non hanno finora mai trovato il goal da fuori area e sono fra quelle che hanno colpito più legni in campionato: 11 il Verona, 9 lo Spezia. Quest'ultimo è reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre gli scaligeri hanno collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare nel torneo.

Il centravanti M'Bala Nzola è il bomber degli Aquilotti con 7 reti all'attivo, Mattia Zaccagni e Antonin Barak sono invece i giocatori più prolifici dei Mastini con 3 reti realizzate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-VERONA

Spezia-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in assoluto fra le due formazioni nel massimo campionato, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Spezia-Verona sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Spezia-Verona anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

Per tutti c'è anche l'alternantiva Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà a tifosi e appassionati di seguire il confrontoancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Italiano ha ancora l'infermeria piena, anche se Dell'Orco, Sena e Ferrer potrebbero recuperare ed essere regolarmente convocati. In porta, in attesa del rientro di Zoet, giocherà ancora Provedel. Davanti a lui a destra potrebbe trovar spazio Vignali, con Simone Bastoni punto fermo a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Erlic e Chabot. A centrocampo la regia sarà affidata a Matteo Ricci, che sarà affiancato dalle due mezzali Estevez e Maggiore (favorito su Pobega). In attacco Nzola agirà da centravanti, supportato dai due esterni offensivi Gyasi e Farias (in vantaggio su Agudelo). Out anche Capradossi, Mattiello, Galabinov e Verde.

Juric dal canto suo avrà ancora ai box Benassi e Vieira fra i centrocampisti e Favilli e Di Carmine in attacco, con anche Kalinic non certo di rientrare fra i convocati pur essendo sulla via del recupero. A ricoprire il ruolo di centravanti potrebbe essere dunque Salcedo, favorito su Ebrima Colley e supportato sulla trequarti da Barak e Zaccagni. A centrocampo Tameze e Miguel Veloso saranno i due interni, con Faraoni e Dimarco, quest'ultimo in vantaggio su Lazovic, sulle due fasce. Ceccherini, Magnani e Gunter comporranno infine la linea a tre difensiva davanti al portiere Silvestri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo.