Spezia-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Venezia

Spezia-Venezia Data: 02-04-2022

02-04-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia affronta il Venezia nel faccia a faccia che apre il 31° turno di Serie A.

Torna il campionato dopo la sosta e in palio ci sono subito importanti punti salvezza. Lo Spezia di Thiago Motta, che ha raccolto soltanto una vittoria e cinque ko nelle ultime sei uscite, è reduce dal tonfo 4-1 sul campo del Sassuolo. Urge un immediato cambio di rotta per per tirarsi fuori dalle paludose zone di bassa classifica: i liguri, infatti, occupano il 16° posto in classifica a +7 proprio sul Venezia terzultimo, ma con una partita in più rispetto ai lagunari.

La formazione di Paolo Zanetti - squalificato per il match in Liguria - non se la passa di certo meglio: quattro sconfitte consecutive e spettro retrocessione sempre più presente. Il ko pre sosta contra Sampdoria (0-2, doppietta di Caputo) tiene inchiodati gli arancioneroverdi al terzultimo posto a quota 22 punti. E in tal senso la gara di La Spezia rappresenta un vero e proprio incrocio da dentro o fuori nell'ottica di una permanenza in massima serie.

All'andata è stato lo Spezia ad imporsi al 'Penzo': vantaggio di Bastoni prontamente livellato da Ceccaroni, poi il sigillo di Bourabia a sancire l'1-2 a tempo praticamente scaduto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-VENEZIA

Spezia-Venezia si giocherà sabato 2 aprile 2022 allo Stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Calcio d'inizio programmato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-VENEZIA IN TV

La sfida tra Spezia e Venezia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per assistere al match basterà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibile o collegare il proprio televisore ad una console di gioco (Xbox o PlayStation), ad un TIMVISION BOX o attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

SPEZIA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita del 'Picco' anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale di DAZN tramite pc o notebook.

Spezia-Venezia verrà raccontata in diretta anche da GOAL: collegandosi al sito ufficiale si avrà la possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla gara attraverso la tradizionale diretta testuale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La gara del 'Picco' verrà raccontata su DAZN dalla voce di Gabriele Giustiniani. Con lui in telecronaca ci sarà Stefan Schwoch.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VENEZIA

Liguri con il tridente: Manaj affiancato da Verde e Gyasi. A centrocampo c'è Kiwior in regia, mentre gli interni saranno Maggiore e Bastoni. In difesa Amian, Erlic, Nikolaou e Reca compongono lo schieramento a quattro a protezione di Provedel.

Risposta a specchio da parte del Venezia con Nsame che rileva lo squalificato Henry: il tridente verrà impreziosito dalla presenza di Aramu e Okereke. In mediana si rivede Vacca in impostazione con Ampadu e Busio ad agire da mezzali. In porta tocca ancora a Maenpaa, schermato dal duo Caldara-Ceccaroni. I terzini sono Ebuehi e Haps.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Nsame, Okereke.