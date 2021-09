Spezia-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia affronta l'Udinese nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Udinese

Spezia-Udinese Data: 12 settembre 2021

12 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia di Thiago Motta sfida in casa l'Udinese di Luca Gotti nella 3ª giornata di Serie A. I liguri hanno finora collezionato un punto in classifica, frutto di un pareggio a Cagliari e di una pesante sconfitta a Roma con la Lazio, mentre i friulani sono stati protagonisti di un buon avvio e hanno attualmente 4 punti, con un cammino di un pareggio con la Juventus e una vittoria sul Venezia.

Sarà la 2ª gara fra le due formazioni disputata nel massimo campionato in casa dei liguri, dopo quella del 31 gennaio scorso, terminata con un successo per 0-1 della formazione di Gotti con un goal di De Paul, ceduto nel calciomercato estivo all'Atletico Madrid. I friulani sono secondi dopo due giornate nella percentuale dei tiri nello specchio (73%). Meglio di loro ha fatto soltanto la Fiorentina con il 78%.

L'attaccante esterno Daniele Verde ha partecipato alla realizzazione di 3 goal (una rete e due assist) nelle ultime 3 gare giocate in Serie A dallo Spezia, e potrebbe diventare il primo nella storia del club a prender parte alla realizzazione di 4 reti nel massimo campionato.

Finora lo spagnolo dell'Udinese Gerard Deulofeu ha trovato il goal in ognuna delle 2 gare disputate dai bianconeri: qualora riuscisse a segnare allo Spezia, sarebbe per lui la prima volta in cui va a segno per 3 gare consecutive nei Top 5 campionati europei. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-UDINESE

Spezia-Udinese si disputerà nel pomeriggio di domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata e sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La partita Spezia-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 oppure, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spezia-Udinese su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Sergio Floccari al commento tecnico.

Grazie a DAZN si potrà vedere Spezia-Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale della partita, gli utenti avranno la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanche. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, delle azioni salienti e degli eventi del match.

Thiago Motta si affiderà al 3-4-3. Il tridente d'attacco dovrebbe riproporre Gyasi in posizione di finto nove, con Verde e Colley esterni offensivi. Quest'ultimo è tuttavia insidiato da Manaj, che è tornato in Italia dopo l'esperienza al Barcellona. Ferrer e Reca saranno le due ali, con Maggiore e Kovalenko che si candidano a interni di centrocampo. Fra i pali agirà Zoet, mentre la difesa a tre sarà composta da Nikolaou, Hristov (favorito su Erlic, non al meglio) e Simone Bastoni. Out per squalifica l'esterno destro Amian e per infortunio il centrocampista Leo Sena.

Gotti confermerà il 3-5-2 e in attacco la coppia Deulofeu-Pussetto. Il posto da titolare dello spagnolo è tuttavia insidiato da Makengo. A centrocampo Walace avrà compiti di regia, mentre Arslan e Pereyra agiranno da mezzali. Sulle fasce potrebbero esserci Soppy a destra (Molina è reduce dagli impegni con l'Argentina) e Stryger Larsen sulla corsia opposta. Tutto scolpito in difesa, con Silvestri in porta e una linea a tre formata da Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir. Sono indisponibili per problemi fisici Nestorovski e Udogie.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Ferrer, Maggiore, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi, Colley.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.