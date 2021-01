Spezia-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima giornata di ritorno, lo Spezia ospita l'Udinese: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

SPEZIA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Udinese

Spezia-Udinese Data: 31 gennaio 2021

31 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Sono entrambe in lotta per la salvezza, con gli stessi punti in classifica. Ferme a 18 nella graduatoria di Serie A, Spezia e Udinese si affronteranno per il primo match del girone di ritorno, nella gara che inaugurerà la domenica calcistica.

Segui Spezia-Udinese in diretta streaming su DAZN

Nella gara d'andata giocata lo scorso settembre, lo Spezia era riuscito a superare a sorpresa l'Udinese con la doppietta di Galabinov, appena tornato a disposizione di Italiano dopo un lungo infortunio, in cui è stato egregiamente sostituito dalla sorpresa Nzola.

L'ultima giornata del girone d'andata ha visto lo Spezia perdere nella gara contro la Roma: un match che i giallorossi hanno vinto di misura per 3-2, dopo essere stati sconfitti dai liguri in Coppa Italia. L'Udinese ha invece fermato l'Inter sullo 0-0 in terra friulana.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Spezia-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-UDINESE

La sfida tra Spezia e Udinese valida per il primo turno del girone di ritorno si giocherà domenica 31 gennaio 2021 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia: appuntamento alle ore 12.30. Non ci saranno i tifosi a causa del coronabirus.

Spezia-Udinese sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile tramite una smart tv da cui scaricare l'applicazione del servizio. In alternativa, si potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per rendere smart il proprio televisore e, dunque, usufruire dell'app di DAZN, utilizzabile anche sulle console Playstation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso il decoder di Sky Q.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno seguire la partita tra Spezia e Udinese sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite).

La partita che vedrà di fronte Spezia e Udinese sarà disponibile anche in streaming: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale di DAZN o scaricando l'app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Spezia-Udinese sarà disponibile anche su Goal: aggiornamenti a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti della partita.

Italiano deve fare a meno di diversi infortunati, ovvero Ferrer, Mattiello, Nzola e Piccoli: Galabinov sarà nuovamente titolare come prima punta dopo diversi mesi, sugli esterni dentro Gyasi e Farias. In mezzo spazio per Maggiore con Agoumé ed Estevez, mentre davanti a Provedel agiranno Vignali, Terzi, Chabot e Marchizza.

Gotti deve rinunciare allo squalificato Samir, ma non saranno a disposizione nemmeno Forestieri, Jajalo, Okaka, Prodl e Pussetto. Llorente potrebbe partire subito titolare in attacco al fianco di Deulofeu. Nessun problema a centrocampo con Stryger-Larsen e Zeegelaar sulle fasce e il trio di interni De Paul-Arslan-Pereyra. In porta Musso, in difesa Becao, Nuytinck e Bonifazi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.