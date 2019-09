Spezia-Trapani dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Spezia sfida il Trapani nella 6ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo di Vincenzo Italiano sfida il Trapani di Francesco Baldini nella 6ª giornata del campionato di Serie B. I liguri sono sedicesimi con 4 punti e un cammino con una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, mentre i siciliani sono ultimi ex- aequo con la Stabia con un solo punto raccolto e 5 sconfitte.

Negli 8 precedenti nel campionato di Serie B fra le due squadre, a livello statistico conduce il Trapani con 4 successi, a fronte di 3 pareggi e di un solo successo dei bianchi.

Fra i liguri l'ala destra Federico Ricci è il miglior marcatore con un bottino di 2 goal, fra i granata invece l'unica rete finora realizzata porta la firma di Daniele Ferretti. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Trapani: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPEZIA-TRAPANI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO SPEZIA-TRAPANI

La partita Spezia-Trapani si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il match, che sarà diretto dal signor Maurizio Ciampi della sezione di 1, sarà il 9° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Spezia-Trapani sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStatio 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN che avessero sottoscritto un abbonamento con Sky, inoltre, potranno vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Spezia-Trapani sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli utenti DAZN potranno naturalmente anche vedere la gara Spezia-Trapani in diretta streaming sui loro personal computer o sui propri smartphone e tablet per un massimo di due per volta. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare la app e poi avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine del match, DAZN renderà disponibilio gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano nel tridente d'attacco dovrebbe essere l'olandese Burgzorg ad agire da punta centrale, con Federico Ricci e Gyasi esterni offensivi. Indisponibile per infortunio il bulgaro Galabinov. A centrocampo l'altro Ricci, Matteo, sarà il playmaker, con Bartolomei e Mora ai suoi lati. Fra i pali il tedesco Krapikas potrebbe essere nuovamente preferito a Scuffet, mentre in difesa Vignali e Bastoni agiranno da terzini, vista la squalifica sulla corsia mancina di Juan Ramos, con Capradossi e Terzi coppia centrale.

Modulo speculare per Francesco Baldini che davanti dovrebbe dar fiducia al francese Nzola nel tridente con Pettinari e Tulli. A centrocampo l'altro francese, Taugourdeau, sarà il regista, mentre Moscati e Colpani agiranno da mezzali. Davanti al portiere Carnesecchi, in difesa Del Prete e Jakimovski saranno i due terzini, mentre Scognamillo e Pagliarulo comporranno la coppia centrale.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Burgzorg, Gyasi.

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Jakimovski; Moscati, Taugourdeau, Colpani; Nzola, Pettinari, Tulli.