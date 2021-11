Spezia-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Torino

Spezia-Torino Data: 6 novembre 2021

6 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia di Thiago Motta ospita il Torino di Ivan Juric nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A. I liguri sono terzultimi in classifica con 8 punti a pari merito con il Genoa, e hanno collezionato finora 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, i piemontesi invece si trovano al 12° posto a quota 14 punti, frutto di 4 successi, 2 pareggi e 5 k.o.

Nell'unica sfida disputata in casa nel massimo campionato contro il Torino, lo Spezia si è imposto con un netto 4-1 nella passata stagione. Finora i granata non hanno mai vinto in Serie A contro i bianchi, avendo pareggiato nel match di andata disputato all'Olimpico Grande Torino.

Lo Spezia (benché formalmente si trattasse di un'altra società, i Vigili del Fuoco di La Spezia) e il Torino furono i protagonisti del duello per la vittoria del Campionato Alta-Italia del 1944. In quell'occasione gli spezzini si imposero 2-1 a sorpresa nello scontro diretto del Girone Finale e a loro è stato successivamente riconosciuto un titolo onorifico.

I liguri, reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio, quest'anno hanno la peggior difesa della Serie A con 26 goal subiti in 11 gare, e non mantengono la propria porta inviolata da ben 27 partite. I granata, che vengono da 2 sconfitte e 2 vittorie, sono invece la squadra del massimo campionato che ha fatto meno goal su palla inattiva (uno), ma anche quella che ne ha subito di meno (3) dopo il Napoli (1).

I due tecnici, Ivan Juric e Thiago Motta sono stati compagni di squadra avendo disputato 22 partite insieme in Serie A nel Genoa 2008/09 sotto la guida di Gasperini (quinto posto finale, il miglior piazzamento ottenuto dal Grifone nell’era dei tre punti a vittoria in A).

Daniele Verde è il miglior marcatore dei bianchi con 3 reti all'attivo, mentre 'Il Gallo' Belotti, a segno per il Torino nella precedente sfida contro contro la Sampdoria, ha raggiunto il traguardo dei 100 goal segnati in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-TORINO

Spezia-Torino si disputerà il pomeriggio di sabato 6 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio e sarà la terza in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Spezia-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spezia-Torino su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno vedere Spezia-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare prima la app per sistemi iOS e Android in base al proprio apparecchio, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Thiago Motta punterà sul 4-2-3-1 e proverà a recuperare gli acciaccati Hristov e Reca, che hanno saltato per problemi muscolari la precedente gara con la Fiorentina e restano in dubbio. Davanti Nzola dovrebbe agire da centravanti (Colley l'alternativa), con Verde (favorito su Strelec), Antiste e Gyasi a sostegno sulla trequarti. In mediana tandem composto da Kovalenko e Maggiore. In difesa, davanti al portiere Provedel, Erlic e Nikolaou si candidano per formare la coppia centrale, con Amian e Simone Bastoni terzini. Out per infortunio i vari Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sena e Sher.

Juric confermerà sul piano tattico il 3-4-2-1 e dovrà fare a meno dello squalificato Pobega. Fra i pali ci sarà Milinkovic-Savic. Davanti a lui Djidji, Bremer e Ricardo Rodríguez (in vantaggio su Buongiorno) formeranno la difesa a tre. In mezzo al campo, k.o. Mandragora, possibile chance per il giovane Koné, in vantaggio sull'esperto Rincon per affiancare Lukic, mentre sulle due fasce agiranno a destra Singo e a sinistra Ola Aina (Ansaldi è ancora k.o.). Diverse le assenze anche nel reparto offensivo, con Brekalo e Pjaca out per problemi fisici. Possibile invece il recupero di Verdi, ma non dovrebbe partire da titolare: nel ruolo di centravanti partirà dal 1' Belotti (favorito su Sanabria), con Praet e Linetty a sostegno.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi; Nzola.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, R. Rodríguez; Singo, Lukic, Koné, Ola Aina; Praet, Linetty; Belotti.