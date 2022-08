Spezia-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza di campionato per spezini e neroverdi, appaiati in classifica. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Spezia-Sassuolo

• Data: sabato 27 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Spezia e Sassuolo arrivano alla terza giornata di campionato appaiate in classifica, con una vittoria e una sconfitta a testa, stessi goal fatti e stessi subiti.

I liguri hanno battuto 1-0 l'Empoli all'esordio stagionale, prima di capitolare per 3-0 a San Siro sotto i colpi dell'Inter.

Stesso risultato con il quale i neroversi sono usciti sconfitti dalla prima contro la Juventus, per poi vincere di misura contro il Lecce in casa.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale allo scorso 5 dicembre ed è terminata 2-2, mentre nella gara di ritorno a imporsi è stato il Sassuolo con un netto 4-1.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-SASSUOLO

La gara di campionato tra Spezia e Sassuolo si giocherà sabato agosto allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE SPEZIA-SASSUOLO IN TV

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

SPEZIA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Il primo confronto assoluto tra Gotti e Dionisi si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita è affidata a Alberto Santi, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SASSUOLO

Gotti si affida al 3-5-2, puntando su quelle che fin qui sono state le sue certezze. Dragowski resta fisso tra i pali, protetto da Caldara, Kiwior e Nikolau. In mezzo al campo Agudelo, Bourabia e Bastoni, con Gyasi e Reca esterni. Davanti il tandem Strelec-Nzola.

Dionisi resta fedele alla sua filosofia. 4-3-3 il modulo, Consigli in porta e linea difensiva con Toljan e Kyriakopoulos laterali ed Erlic e Ferrari centrali. Frattesi, Lopez e Thorstvedt a centrocampo, davanti Berardi e Ceide a sostegno di Pinamonti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolau; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstved; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi