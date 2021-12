Spezia-Sassuolo dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Sassuolo

Spezia-Sassuolo Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 16ª giornata di Serie A propone sfide come Spezia-Sassuolo: due squadre in momenti decisamente diversi, così come le loro posizioni di classifica.

Lo Spezia naviga in cattive acque, avendo un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La formazione di Thiago Motta ha raccolto 0 punti nelle ultime 3 partite, giocate contro Atalanta, Bologna e Inter.

In netta crescita invece il Sassuolo, che sta trovando una sua dimensione dopo una partenza altalenante. I neroverdi ultimamente sono infallibili contro le grandi, avendo battuto per 1-3 il Milan a San Siro e bloccato il Napoli sul 2-2 tra le mura amiche.

Quello in programma nel fine settimana è il terzo confronto in Serie A tra Spezia e Sassuolo. I primi due si sono chiusi con una vittoria per parte e, in entrambi i casi, è stata la squadra che giocava in trasferta a prevalere).

Questi sono i temi di Spezia-Sassuolo: per conoscere come vedere il match in tv e streaming e restare aggiornati sulle formazioni, troverete tutto nelle prossime righe.

ORARIO SPEZIA-SASSUOLO

Il confronto tra liguri ed emiliani è in programma per domenica 5 dicembre 2021, allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-SASSUOLO IN TV

La visione di Spezia-Sassuolo sarà possibile solo grazie DAZN, che trasmetterà in esclusiva il match. Coloro che sono interessati a questa partita potranno guardarla sia con una smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso sarà sufficiente accedere all’app, mentre nel secondo sarà necessario uno dei seguenti dispositivi da collegare alla tv: console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Andrea Calogero a raccontare le emozioni Spezia-Sassuolo per DAZN, con Alessandro Budel nelle vesti di commentatore tecnico.

SPEZIA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra le formazioni allenate da Thiago Motta e Alessio Dionisi sarà visibile anche grazie a supporti come smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi bisogna scaricare l’app di DAZN, mentre in caso di scelta di pc o notebook basterà cliccare sul sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati a DAZN potranno rivedere la partita per intero on demand, oppure guardarne gli highilghts.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su GOAL verrà seguita la sfida tra Spezia e Sassuolo, tramite la diretta testuale che partirà dalle scelte dei due allenatori e arriverà fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SASSUOLO

Thiago Motta con il 4-3-3, con Provedel a difendere la porta e una difesa che prevede Erlic e Nikolaou come centrali mentre Ferrer e Bastoni nel ruolo di terzini. Sala viene confermato davanti alla retroguardia, mentre i due interni dovrebbero essere Maggiore e Kovalenko. Tridente con Verde, Nzola e Gyasi.

Modulo speculare da parte di Dionisi, che dà il controllo delle fasce a Toljan e Rogerio. Chiriches e Ferrari, invece, saranno i due difensori davanti a Consigli. La mediana conterà sulla regia di Lopez e sul dinamismo di Frattesi e Traoré. In avanti confermato Scamacca (in gran forma), con ai lati Berardi e Raspadori.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.