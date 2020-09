Spezia-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia sfida il Sassuolo nella 2ª giornata della Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 27 giugno 2020

27 giugno 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il neopromosso Spezia di Vincenzo Italiano sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel lunch match della 2ª giornata di . Per gli Aquilotti si tratta del debutto assoluto in Serie A, visto che la gara con l' , prevista per la 1ª giornata, sarà recuperata il 30 settembre, mentre gli emiliani nel primo impegno stagionale hanno pareggiato 1-1 contro il , con rete su punizione di Bourabia.

Segui Spezia-Sassuolo in diretta streaming su DAZN

Fra le due squadre si tratta del primo confronto assoluto in Serie A. Complessivamente sono soltanto 4 i precedenti in gare ufficiali, con 4 successi neroverdi e un punteggio complessivo di 8-2. Nella prima giornata il Sassuolo è stata la squadra che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (33, di cui 9 nello specchio), e quella con la percentuale più alta di possesso palla (67,6%).

I difensori Cristian Dell'Orco e Riccardo Marchizza sono due ex neroverdi: entrambi sono passati nel corso della sessione estiva 2020 dal club emiliano a quello ligure.

Nella prima giornata soltanto Cristiano Ronaldo (10 tiri) e Zlatan Ibrahimovic (7 tiri) hanno effettuato più conclusioni a rete rispetto alla coppia del Sassuolo composta da Berardi e Caputo. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-SASSUOLO

Spezia-Sassuolo si giocherà la mattina di domenica 27 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Dino Manuzzi di Cesena, impianto scelto per consentire i lavori di adeguamento dello Stadio Alberto Picco. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match Spezia-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su qualsiasi televisore collegato ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, ma anche a particolari dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, la partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 al numero 209. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno altresì seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

I clienti DAZN avranno naturalmente anche la possibilità di vedere Spezia-Sassuolo in diretta streaming sul loro personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, andando a scaricare innanzi tutto la app, disponibile per sistemi iOS e Android, quindi successivamente ad avviarla e a selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights della stessa e l'evento integrale saranno resi diponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà l'opportunità ai suoi lettori di seguire Spezia-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal prepartita con le formazioni ufficiali, al fischio finale.

Italiano punterà sul 4-3-3 e dovrà valutare le condizioni degli ultimi importanti innesti arrivati dal calciomercato: su tutti Farias in attacco, Agoumé, Pobega, Deiola ed Estevez a centrocampo, Chabot in difesa. La sensazione è che l'unico a partire dal 1' possa essere l'argentino ex Estudiantes, che verrebbe utilizzato da mezzala sinistra, con Ricci playmaker e Bartolomei mezzala destra. Nel tridente offensivo è probabile anche l'impiego dell'altro innesto estivo, Agudelo, accanto al bulgaro Galabinov, che sarà il centravanti, e a Gyasi. Fra i pali Zoet, mentre per la retroguardia Erlic e Dell'Orco si candidano come centrali, e i terzini potrebbero essere Sala a destra e Ramos a sinistra. Out per infortunio Mastinu, Capradossi ed Ismajli, mentre Maggiore e Terzi devono scontare un turno di squalifica.

De Zerbi, confermato il 4-2-3-1, dovrebbe affidarsi in attacco al bomber Caputo. Il pugliese potrebbe essere supportato sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Haraslin. In mediana, k.o. Magnanelli, sgomitano per una maglia dal 1' Obiang e Bourabia, col primo in vantaggio. In difesa torna a disposizione Peluso dopo la squalifica, ma a sinistra dovrebbe spuntarla Kyriakopoulos, con Muldur favorito su Toljan a destra e un duello fra Chiriches e Ayhan al centro fra chi affiancherà Gian Marco Ferrari. In porta, infine, agirà Consigli.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell'Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Estevez; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.