Spezia-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby tra Spezia e Sampdoria alla 7ª giornata di Serie A: le info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

Per la rivalità regionale e per la classifica. Quella tra Spezia e Sampdoria è una sfida dai molteplici significati. Oltre ad essere l’unico derby ligure presente in Serie A, mette anche di fronte due tra le squadre maggiormente coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Lo Spezia, alla terza stagione consecutiva in Serie A, ha iniziato la stagione nel migliore di modi battendo di misura l’Empoli. Nelle successive 5 partite, invece, ha conquistato appena due punti ed è reduce dalla sconfitta last minute in trasferta a Napoli.

Ancora più complicato è stato l’avvio di campionato della Sampdoria. I doriani sono infatti in piena zona retrocessione, con appena 2 punti in classifica e con alle spalle le sconfitte rimediate contro il Verona e il Milan.

Nella scorsa stagione, l’attuale tecnico blucerchiato Marco Giampaolo sembrava poter andare allo Spezia. Sembrava ormai tutto fatto alla vigilia di Napoli-Spezia del 22 dicembre 2021, poi il successo ligure salvò la panchina di Thiago Motta che chiuse l’annata con la permanenza in A. Giampaolo, invece, sostituì D’Aversa alla guida della Samp qualche mese dopo.

In questa pagina ci sono tutte le informazioni riguardo a Spezia-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-SAMPDORIA

Il derby ligure è in programma per sabato 17 settembre 2022, allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia. L’arbitro darà il via alle danze alle ore 18.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-SAMPDORIA IN TV

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra aquilotti e blucerchiati. L’app della piattaforma è disponibile sulle moderne smart tv, mentre altre modalità per assistere al match consistono nel collegare il vostro televisore a console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Spezia-Sampdoria, previo abbonamento, anche su ZONA DAZN, al canale numero 214 del satellite.

SPEZIA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a DAZN possono usufruire anche della diretta streaming, su pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi basterà accedere al sito ufficiale, mentre negli altri due sarà necessario scaricare l’app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Riccardo Mancini racconterà Spezia-Sampdoria per DAZN, con il supporto di Simone Tiribocchi per quanto riguarda il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida verrà seguita anche dal nostro portale, attraverso la classica cronaca testuale. Collegandovi a GOAL, avrete aggiornamenti minuto per minuto sulla gara del ‘Picco’.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SAMPDORIA

Gotti conferma il 3-5-2, inserendo Ampadu nel trio difensivo posto davanti a Dragowski, completato da Kiwior e Nikolaou. Bourabia davanti alla retroguardia, con Agudelo e Bastoni come interni e Holm e il recuperato Reca a presidiare le fasce. In avanti Nzola e probabilmente Gyasi, non al meglio ma deciso a recuperare per la sfida.

Giampaolo risponde con il 4-1-4-1, posizionando Djuricic alle spalle dell’unica punta Caputo. I due ex Sassuolo verranno supportati da un centrocampo con Vieira, Leris, Rincon e Sabiri. In difesa, invece, Ferrari e Colley giocheranno in mezzo mentre Bereszynski e Augello agiranno sulle corsie esterne. Audero tra i pali.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo