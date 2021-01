Spezia-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita la Sampdoria nel posticipo del 17° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

SPEZIA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 11 gennaio 2021

11 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Sarà una sfida tra due squadre che sono reduci da vittorie importantissime, quella che chiuderà il diciassettesimo turno di . Nel posticipo di giornata infatti lo Spezia affronterà in un derby tutto ligure la Sampdoria.

Gli uomini di Vincenzo Italiano arrivano a questa partita dopo essere riusciti nell’impresa di superare in rimonta il per 2-1 (reti di Nzola su rigore e Pobega) al Diego Armando Maradona nel sedicesimo turno.

Per gli Aquilotti i punti complessivi in classifica sono 14, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte.

Altre squadre

I blucerchiati guidati da Claudio Ranieri, nella precedente giornata di campionato hanno battuto al Ferraris per 2-1 l’ (reti di Candreva su rigore e Keita), ottenendo un successo che ha permesso loro di salire a quota 20 in classifica (6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

Quello che andrà in scena sarà il primo confronto ufficiale in assoluto tra Spezia e Sampdoria.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Spezia-Sampdoria: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e .

ORARIO SPEZIA-SAMPDORIA

Spezia-Sampdoria si giocherà lunedì 11 gennaio 2021 allo stadio Alberto Picco, ovvero l’impianto che ospita le gare interne degli Aquilotti, ovviamente a porte chiuse. Fischio d’inizio programmato alle ore 20.45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Marco Piccinini.

La sfida che vedrà protagoniste Spezia e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, più precisamente su canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca dell’evento sarà a cura di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky potranno seguire Spezia-Sampdoria anche in streaming, attraverso dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone, tramite Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now TV, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky con il quale si possono seguire le sfide del campionato di Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti.

Coloro che si trovassero impossibilitati a seguire Spezia-Sampdoria in tv o streaming hanno un’altra opzione per non perdersi un solo minuto della sfida del Picco: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo tutte le fasi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Vincenzo Italiano disegnerà il suo Spezia con un 4-3-3 nel quale le chiavi del centrocampo dovrebbero affidate ad Agoumé, mentre Estevez e Pobega andranno a completare la linea di mediana. In attacco Nzola sarà il perno centrale di un tridente che vedrà Gyasi e Farias (favorito su Verde e Saponara) a suo supporto.

L'articolo prosegue qui sotto

Consueto 4-4-2 per Claudio Ranieri, che nella linea difensiva davanti ad Audero dovrebbe puntare sul rientrante Bereszynski ed Augello come esterni, mentre al centro ci sarà Colley con Tonelli: panchina in vista per Yoshida. In attacco maglia da titolare per Keita Baldé al fianco di Fabio Quagliarella. A centrocampo un dubbio tra Jankto e Damsgaard, favorito il primo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.