Spezia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Spezia ospita la Salernitana nella 19ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Lo di Vincenzo Italiano sfida in casa la di Gian Piero Ventura nella 19ª giornata di Serie B, che chiuderà l'anno calcistico del torneo cadetto. In palio punti importanti per la zona bassa della classifica e per la zona playoff.

Segui Spezia-Salernitana in diretta streaming su DAZN

I liguri sono infatti quattordicesimi assieme alla con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, mentre i campani occupano il 7° posto assieme a e Virtus Entella a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Bilancio in assoluto equilibrio nei 16 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, con 7 vittorie per parte e 2 pareggi. Lo Spezia viene da 5 risultati utili consecutivi, con 2 vittorie e 3 pareggi, la Salernitana invece ha collezionato una sconfitta, 2 vittorie fra cui quella importante sul Pordenone nel Boxing Day e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Antoniono Ragusa è il miglior marcatore dei bianchi con 5 reti realizzate, mentre Sofian Kiyine è il bomber dei granata con un bottino di 7 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPEZIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Salernitana

Spezia-Salernitana Data: 29 dicembre 2019

29 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SPEZIA-SALERNITANA

Spezia-Salernitana si disputerà il pomeriggio di domenica 29 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 17° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Spezia-Salernitana. La partita sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Dario Mastroianni.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Spezia-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, e successivamente selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo invece basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Italiano perde per squalifica il difensore centrale Erlic ma ritrova dopo i rispettivi infortuni Ragusa in attacco e Marchizza nel reparto arretrato, regolarmente convocati per l'impegno casalingo. Nel tridente offensivo proprio Ragusa è favorito su Burgzorg per affiancare Gudjohnsen e Federico Ricci. A centrocampo torna fra i convocati anche Maggiore dopo il turno di stop, e contenderà a Mastinu il posto di mezzala sinistra, con Bartolomei playmaker e Mora mezzala destra. Al centro della difesa altro ballottaggio fra Capradossi (favorito) e Marchizza per affiancare Terzi, con Ferrer e Juan Ramos terzini. Fra i pali Scuffet sarà preferito a Krapikas. Ai box per infortunio Galabinov, Bastoni e Bidaoui.

Ventura potrebbe confermare Gondo in coppia con Djuric in attacco, con Jallow che in questa ipotesi finirebbe nuovamente in panchina. A centrocampo Lombardi e Cicerelli con il compito di presidiare le due fasce, il polacco Dziczek confermato in regia e Akpa Akpro e Kiyine mezzali. Karo, Billong e Jaroszynski comporranno infine la linea a tre difensiva davanti al portiere Micai.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Capradossi, Terzi, Juan Ramos; Mora, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, F. Ricci.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Cicerelli; Djuric, Gondo.