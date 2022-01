Spezia, Rolando Maran è il favorito per sostituire Thiago Motta

Rolando Maran è il primo nome sulla lista dello Spezia in caso di esonero di Thiago Motta. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la sconfitta contro il Verona ha nuovamente complicato la posizione del tecnico bianconero, con l'ex Genoa e Cagliari che è stato preallertato nelle ultime ore.

Già nelle scorse settimane si parlava di un possibile esonero per Motta, che con il successo in casa del Napoli aveva allontanato le voci sulla revoca del suo incarico. Il 'no' di Giampaolo, individuato come possibile successore dell'ex centrocampista, aveva convinto definitivamente la dirigenza del club ligure a non cambiare guida tecnica.

La situazione di Motta è legata al risultato di domenica contro il Genoa. Un esito negativo potrebbe portare alla separazione tra l'allenatore e i bianconeri.

L'ultima esperienza di Maran su una panchina di Serie A è stata proprio con il Genoa, club che lo ha esonerato il 21 dicembre 2020 e con cui è ancora sotto contratto fino al prossimo 30 giugno.