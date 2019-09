Spezia-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lo Spezia ospita il Perugia nella 4ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Lo di Vincenzo Italiano sfida il di Massimo Oddo nella 4ª giornata di Serie B. I liguri sono dodicesimi in classifica con 3 punti e un cammino con una vittoria e 2 sconfitte consecutive, mentre gli umbri occupano attualmente il 4° posto con 7 punti e hanno ottenuto 2 vittorie con e e un pareggio con la Stabia.

Fra i bianchi l'ala destra Federico Ricci è il miglior realizzatore con 2 reti, mentre nelle fila biancorosse l'attaccante Pietro Iemmello è il capocannoniere del campionato assieme a Marconi del Pisa con 3 goal segnati.

I padroni di casa conducono nei 10 precedenti in Serie B fra le due squadre con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 successi del Perugia. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita Spezia-Perugia si disputerà il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il confronto, che sarà diretto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, sarà l'11° in Serie B fra le due squadre.

Italiano spera di recuperare Mora, Gudjohnsen e Galabinov, non al meglio dopo la sfida con la Juve Stabia. Il bulgaro dovrebbe agire al centro del tridente offensivo con Federico Ricci e Gyasi. A centrocampo Matteo Ricci sarà il regista, con Mora e Maggiore mezzali. Fra i pali sarà confermato Scuffet, nella retroguardia Vignali e Bastoni saranno i due terzini con Terzi e Capradossi a comporre la coppia centrale.

Oddo punterà nuovamente sul nuovo acquisto Falcinelli in tandem con il bomber del campionato Iemmello in attacco, mentre sulla trequarti dovrebbe agire lo spagnolo Paolo Fernandes. In mediana potrebbe rivedersi dal 1' il rumeno Dragomir nella linea a tre con il playmaker Balic e Falzerano. Al centro della difesa k.o. Angella per infortunio toccherà nuovamente a Sgarbi far coppia con Gyomber, mentre sulle fasce agiranno Rosi a destra e Di Chiara a sinistra. In porta ci sarà Vicario, estremo difensore arrivato in prestito dal .

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Mora, M. Ricci, Maggiore; F. Ricci, Galabinov, Gyasi.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Di Chiara; Dragomir, Balic, Falzerano; Paolo Fernandes; Falcinelli, Iemmello.