Spezia-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spezia e Parma faccia a faccia per il 24esimo turno di Serie A: qui le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

SPEZIA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Spezia-Parma

• Data: 27 febbraio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

La 24esima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che, rispetto alle previsioni di inizio campionato, hanno ribaltato le loro sorti. Lo Spezia neopromosso sta sorprendendo tutti, andando verso una salvezza tranquilla; il Parma si trova in una situazione di assoluta difficoltà.

Nell’ultimo turno di campionato lo Spezia ha perso a sorpresa contro la Fiorentina, dopo che aveva battuto il Milan con una prestazione da capogiro. Il Parma arriva invece dal pareggio rimediato contro l’Udinese, per giunta dopo essere stato in vantaggio di due goal.

Il Parma non ha vinto nessuna delle tre partite contro squadre neopromosse in questo campionato: pareggio con lo Spezia nella gara di andata, pareggio con il Benevento e sconfitta con il Crotone.

Lo Spezia ha segnato 30 goal finora in questo campionato: tra le squadre esordienti in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria solamente il Chievo del 2001/02 ha fatto meglio (41 reti) dopo 23 partite giocate.

In questa pagina potete trovare tutto su Spezia-Parma: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-PARMA

Spezia-Parma si giocherà come anticipo del sabato di Serie A, nello specifico nel primo pomeriggio, con calcio d'inizio fissato alle ore 15. Lo stadio sarà l'Alberto Picco di La Spezia.

Spezia-Parma verrà trasmessa in esclusiva da Sky in diretta tv: i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Massara, con Minotti al commento tecnico.

La partita tra Spezia e Parma sarà visibile ovviamente anche in diretta streaming con Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky utilizzabile scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

Spezia-Parma, in streaming, verrà trasmessa inoltre da Now TV: occorrerà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni fornite dal portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, su Goal potrete seguire la diretta testuale della partita. Aggiornamenti lungo tutto il corso della giornata, con probabili formazioni e quant'altro. Dalle 15 la diretta poi minuto per minuto.

Farias, Marchizza e Terzi gli indisponibili per Vincenzo Italiano, che deve capire se potrà lanciare dal primo minuto Nzola, in caso contrario ci sarà ancora spazio per Agudelo. Bastoni riprende il suo posto in difesa. Centrocampo ancora orchestrato da Ricci.

Squalificati Bani e Brugman, infortunati Nicolussi Caviglia e Pellé; D'Aversa dovrebbe rilanciare dal primo minuto i big Bruno Alves, Kurtic e Gervinho. In attacco trovano spazio anche Karamoh e Cornelius.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, B. Alves. Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.