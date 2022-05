Era attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti del 'Picco' di La Spezia di domenica scorsa ed è puntalmente arrivata. In occasione della sfida tra i padroni di casa e il Napoli, l'arbitro Marchetti ha dovuto interrompere il gioco al 12' del primo tempo per i disordini sugli spalti che hanno visto protagoniste le due tifoserie, venute a contatto anche a bordocampo, a pochi passi dalla porta degli azzurri di Spalletti.

La Lega Serie A ha annunciato le sanzioni del dott. Gerardo Mastrandrea in seguito agli scontri nel corso della sfida valida per il 38° e ultimo turno della Serie A 2021/2022:

"La Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri".

Dopo l'intervento di calciatori e staff tecnico delle due squadre, la gara - poi terminata sul risultato di 3-0 in favore del Napoli - è ripresa dopo uno stop di 11 minuti.

Le due squadre sconteranno le squalifiche dei rispettivi settori in occasione della prima gara casalinga della prossima stagione.