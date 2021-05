Spezia-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita il Napoli nella 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Napoli

Spezia-Napoli Data: 8 maggio 2021

8 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Spezia-Napoli è una gara che promette gol e scintille. Tutte e due le squadre sono a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. La formazione allenata da Vincenzo Italiano vuole la vittoria che manca da 4 gare per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Quella diretta da Gennaro Gattuso, invece, deve riscattare il pari al 95' contro il Cagliari e conquistare un successo per continuare a lottare per un piazzamento valido per la prossima Champions League.

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia), dopo che aveva perso tre delle prime cinque contro i liguri. La squadra partenopea ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia, con uno score complessivo di 6-1. L’ultimo confronto in terra ligure tra le due formazioni risale al settembre 2006: successo 1-0 dei partenopei nel torneo cadetto con gol di Paolo Cannavaro.

La gara d'andata è finita 2-1 per lo Spezia, successo pesantissimo nell'economia della classifica di entrambe le squadre. C'è una statistica che rende ancora più curiosa la gara del San Paolo: il Napoli ha effettuato ben 29 tiri totali, con un gol segnato. Solo il Benevento contro il Sassuolo lo scorso dicembre ha tentato più conclusioni (30) in una gara persa di questo campionato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-NAPOLI

Spezia-Napoli si disputerà sabato 8 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00. L'arbitro sarà il signor Massimiliano Irrati.

Sarà Sky Sport a trasmettere in diretta televisiva la sfida Spezia-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Oltre che in tv, si potrà vedere Spezia-Napoli anche in diretta streaming: la partita, attraverso Sky Go, potrà essere seguita, infatti, anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, e su tutti i pc e i notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, grazie al quale è possibile vedere anche le partite di Serie A acquistando il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Spezia-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto sulla gara.

Lo Spezia non può fallire, deve portare a casa almeno un punto. Italiano non cambia modulo e conferma il collaudato 4-3-3 con Provedel in porta, Vignali e Marchizza terzini. Ismajli ed Erlic in mezzo. Estevez, Ricci e Maggiore in mezzo. Agudelo, Piccoli e Gyasi in avanti.

Il Napoli, invece, va in campo con il 4-2-3-1 con Meret in porta, Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, Manolas e Rrahmani in mezzo. Fabian Ruiz e Demme a centrocampo. Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti con Osimhen centravanti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.