Spezia-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia di Thiago Motta, già matematicamente salvo, ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel lunch match della 38ª e ultima giornata di Serie A. I liguri sono sedicesimi in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 21 sconfitte, i partenopei sono certi del 3° posto finale a quota 76, con un cammino di 23 successi, 7 pareggi e 7 k.o.

Nell'unico precedente in casa dei liguri in Serie A, risalente alla scorsa stagione, i campani hanno travolto 4-1 i bianchi con i goal di Zielinski e Lozano e una doppietta di Osimhen. Di Piccoli l'unica rete della formazione ospitante. Il Napoli ha perso tuttavia entrambe le partite giocate fino a questo momento fra le mura amiche.

Lo Spezia arriva da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, il Napoli invece ha ottenuto una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare. I partenopei detengono al momento la miglior difesa del campionato con 31 goal subiti. Soltanto una volta i campani nella loro storia hanno chiuso una stagione con meno reti al passivo, vale a dire nel 1970/71 (19 goal presi in 30 gare).

Daniele Verde, autore di 8 goal, è il miglior realizzatore dei liguri, nonché uno dei soli 4 giocatori di Serie A che nell'anno solare 2022 hanno segnato almeno 5 volte e fornito almeno 5 assist; dall'altra parte, invece, spiccano i 14 centri stagionali del nigeriano Victor Osimhen, il bomber dei campani.

Spezia-Napoli sarà inoltre una gara particolare per Lorenzo Insigne, alla sua ultima partita con i partenopei, e per Dries Mertens, che se scenderà in campo taglierà il traguardo delle 250 partite da titolare con il Napoli in tutte le competizioni. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-NAPOLI

Spezia-Napoli si disputerà la mattina di domenica 22 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, e sarà la 4ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE SPEZIA-NAPOLI IN TV

Il lunch match dell'ultima giornata di Serie A, Spezia-Napoli, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Spezia-Napoli su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

SPEZIA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Il lunch match Spezia-Napoli, attraverso DAZN, potrà essere visto anche su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà assicurarsi di aver scaricato la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare il match fra quelli in programmazione.

Al termine della sfida i clienti avranno la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL tifosi e appassionati potranno seguire Spezia-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione degli eventi, dei goal e delle azioni più importanti prodotte dalle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-NAPOLI

Thiago Motta potrebbe schierare lo Spezia con il 4-2-3-1, mettendosi a specchio con i partenopei. Non saranno della partita lo squalificato Gyasi e, salvo recuperi in extremis, gli infortunati Reca, Colley, Simone Bastoni e Hristov. Davanti al portiere Provedel, in difesa Amian e Ferrer (favorito su Bertola) saranno i due terzini, con Erlic e il greco Nikolaou difensori centrali. In mediana coppia composta da Maggiore e Kiwior. Davanti Manaj sarà il riferimento offensivo, con Verde, Agudelo e Antiste (in vantaggio su Kovalenko) a sostegno sulla trequarti.

Spalletti risponderà con il consueto 4-2-3-1 dei campani. Il messicano Lozano, infortunato e operato alla spalla, sarà l'unico assente. In attacco il nigeriano Osimhen agirà da centravanti, mentre sulla trequarti troveranno spazio Politano, Mertens (favorito sul polacco Zielinski) e Insigne, alla sua ultima recita con la maglia azzurra prima di trasferirsi in Canada. Sulla mediana il camerunense Anguissa potrebbe spuntarla su Lobotka per affiancare lo spagnolo Fabian Ruiz. La difesa vedrà Di Lorenzo e Mario Rui terzini e Rrahmani e Koulibaly comporre la coppia centrale. Fra i pali agirà Ospina, preferito a Meret.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.