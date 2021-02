Spezia-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan di scena sul campo dello Spezia nel 22° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

SPEZIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Milan

Spezia-Milan Data: 13 febbraio 2021

13 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Trasferta sulla carta insidiosa per il Milan nel 22° turno di Serie A: appuntamento nel fortino dello Spezia, una delle squadre rivelazione di questo campionato in cui è l'equilibrio a fare da padrone.

I rossoneri guardano ancora tutti dall'alto verso il basso in classifica: due i punti di vantaggio sull'Inter, controsorpassata grazie al 4-0 inflitto al Crotone in quel di San Siro domenica pomeriggio.

Gli 'Aquilotti' hanno compiuto una vera e propria impresa andando a vincere al 'Mapei Stadium': Sassuolo battuto in rimonta, decisive le reti di Erlic e, soprattutto, Gyasi, autore della zampata valsa il definitivo 1-2.

28 i punti di distacco tra le due squadre, affrontatesi nel match d'andata dello scorso 4 ottobre: accadde tutto nella ripresa con la doppietta di Rafael Leão e il sigillo di Theo Hernandez a suggellare il 3-0 in favore del 'Diavolo'.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Spezia-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-MILAN

Spezia-Milan si giocherà sabato 13 febbraio 2021 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Spezia e Milan sarà visibile sulle smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X). Chi non possiede una smart tv può ricorrere all'utilizzo di dispositivi appositi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN potrà seguire Spezia-Milan in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). Gli abbonati Sky possessori di Sky Q potranno usufruire comodamente dell'app di DAZN per accedere all'incontro.

Spezia-Milan sarà visibile in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale di DAZN col proprio pc o, in alternativa, attraverso l'applicazione scaricabile su tablet e smartphone. Basterà accedere con le proprie credenziali per poi selezionare l'evento desiderato.

Qui su Goal sarà possibile seguire Spezia-Milan fin dalla marcia d'avvicinamento, a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali e fino al racconto in tempo reale attraverso la diretta testuale delle azioni salienti del match del 'Picco'.

Italiano ritrova Pobega dopo il turno di squalifica ma perde Terzi per infortunio: spazio per Chabot accanto ad Erlic. Tridente offensivo con Agudelo e Gyasi sugli esterni a supporto di Galabinov, favorito su Verde.

Pioli senza lo squalificato Calabria, sostituito da Dalot sulla fascia destra della difesa. Tomori dovrebbe essere riconfermato al posto di Kjaer, non ancora al top della condizione. Torna Bennacer con Kessié in mediana, Calhanoglu dal1' sulla trequarti. Ballottaggio tra Leao e Rebic per completare il reparto offensivo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.