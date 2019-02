Spezia-Livorno: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lo Spezia sfida il Livorno nel posticipo della 26ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Lo Spezia di Pasquale Marino sfida il Livorno di Roberto Breda nel posticipo della 26ª giornata infrasettimanale di Serie B. I liguri sono settimi in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, mentre i toscani occupano il 15° posto assieme al Foggia a quota 23 punti, con un cammino di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Spezia-Livorno su DAZN

L'attaccante nigeriano David Okereke è il miglior marcatore dei Bianchi con 7 reti segnate in 20 presenze, l'esperto Alessandro Diamanti è il giocatore più prolifico degli amaranto con 7 reti in 21 partite giocate. Lo Spezia è reduce da una vittoria e 2 sconfitte di fila nelle ultime 3 giornate, il Livorno invece ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta negli ultimi 3 impegni.

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-LIVORNO

Spezia-Livorno si giocherà mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Per le due formazioni sarà il 18° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Spezia-Livorno sono acquistabili online sul circuito Etes.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE SPEZIA-LIVORNO IN TV E STREAMING

La partita Spezia-Livorno sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. La gara sarà dunque visibile su diversi dispositivi: fra gli altri sulle smart tv compatibili, i computer, i tablet e gli smartphone o mediante l'utilizzo di Chromecast o Amazon Fire Stick. Un'altra modalità è costituita dal collegare la tv di casa a un decoder Sky Q o a una console PlayStation 4 o XboX One.

L'evento, poco dopo il fischio finale, sarà fruibile anche in modalità on demand: tifosi e appassionati potranno prendere visione dell'intera gara o degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-LIVORNO

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Bidaoui.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; Valiani, Luci, Agazzi, Fazzi; Diamanti; Raicevic, Giannetti.