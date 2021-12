Spezia-Lecce dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Lecce

Spezia-Lecce Data: 16 dicembre 2021

16 dicembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Play

La Coppa Italia torna protagonista con i sedicesimi di finale, anticamera degli ottavi che coinvolgeranno anche le big di Serie A tra il 12 e il 19 gennaio.

Tra le squadre ancora in corsa c'è lo Spezia, atteso dal confronto con una formazione di Serie B, il Lecce: la vincente affronterà la Roma nel turno successivo.

Gli 'Aquilotti' hanno sconfitto il Pordenone ai trentaduesimi col risultato di 1-3, lo stesso che ha permesso ai salentini di avere la meglio sul campo del Parma.

Tra queste due squadre c'è un precedente risalente ai sessantaquattresimi della Coppa Italia 2014/15: al 'Picco' vinse lo Spezia grazie ad una rete di De Col nel finale.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Spezia-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-LECCE

Spezia-Lecce si disputerà giovedì 16 dicembre 2021 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. Calcio d'inizio alle ore 18. L'arbitro sarà il signor Valerio Marini della sezione di Roma 1.

DOVE VEDERE SPEZIA-LECCE IN TV

La partita tra Spezia e Lecce sarà visibile in chiaro su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre.

SPEZIA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Spezia-Lecce sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Play, piattaforma gratuita accessibile da pc, smartphone e tablet: basterà registrarsi e collegarsi tramite browser o l'app dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-LECCE

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Salva Ferrer, Erlic, Hristov, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Kovalenko; Verde, Nzola, Colley. All. Thiago Motta

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Hjulmand, Blin; Strefezza, Helgason, Di Mariano; Coda. All. Baroni