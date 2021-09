Spezia-Juventus, Gyasi pareggia: esultanza come l'idolo Cristiano Ronaldo

L'ex Juventus è sempre stato l'idolo dell'attaccante italo-ghanese: "Quando si è ricordato di me sono rimasto sotto shock".

E' nato a Palermo, ha trascorso l'infanzia in Ghana, per poi trasferirsi nuovamente in Italia per la carriera da calciatore. Una gavetta tra Serie B e C, fino all'arrivo nella massima serie nel 2020/2021. Emmanuel Gyasi è un ragazzo che ce l'ha fatta, senza mai mollare. Con l'idolo Cristiano Ronaldo nella mente.

Gyasi ha sempre guardato Cristiano Ronaldo con ammirazione, riuscendo a giocare contro di lui la scorsa annata, durante le due gare tra Juventus e Spezia. Un vero e proprio sogno per l'italo-ghanese, più volte espresso attraverso le interviste.

Nella prima gara del 2020/2021, Gyasi aveva provato a ricevere la maglia da Cristiano Ronaldo, senza però riuscirci, come raccontato nello scorso campionato:

"Per me è un idolo e sognavo di giocare sullo stesso campo con lui. Non avrei mai pensato che sarebbe successo così presto. Ricordo che nella prima partita sono andato da lui e gli ho parlato, ma purtroppo non ha potuto darmi la maglia".

Dopo la sconfitta per 4-1, il 3-0 sempre in favore della Juventus di Pirlo. E qui, sogno realizzato:

"E' venuto da me e mi ha chiesto 'Gyasi, come stai?' Sono rimasto sotto shock, si era ricordato di me. Era passato tanto tempo, non ci credevo. Quando è arrivato mi ha abbracciato e mi ha chiesto come stavo, ero molto felice".

"Durante il match era nervoso perchè abbiamo giocato molto bene. Anche lui sullo 0-0 aveva colpito la traversa, l'ho visto correre nel tunnel dopo il primo tempo quindi ho pensato che non avrei preso la maglia. Invece l'ho visto che mi aspettava nel mio spogliatoio, sono rimasto scioccato. Dopo la partita, ci siamo incontrati nello spogliatoio e abbiamo fatto due chiacchiere. È un grande giocatore e una grande persona".

Nella prima gara del 2021/2022 tra Spezia e Madama, contro una Juventus orfana di Cristiano Ronaldo in seguito alla cessione al Manchester United, è stato proprio Gyasi a pareggiare la rete di Kean: 1-1 sotto la curva dei tifosi liguri ed esultanza con salto e braccia lungo i fianchi, in stile CR7. Davanti a lui, non lo avrebbe mai fatto, probabilmente: ma dopo l'addio ai bianconeri, l'omaggio è arrivato.