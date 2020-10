Spezia-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia sfida la Juventus nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Juventus di Andrea Pirlo fa visita al neopromosso Spezia, guidato da Vincenzo Italiano, nella 6ª giornata del campionato di . I bianconeri sono al momento quinti in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, i liguri si trovano invece al 14° posto a quota 5, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Sarà il primo confronto assoluto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano, anche se le due squadre si sono affrontate nel campionato di Serie B 2006/07: in quell'occasione lo Spezia portò a casa 4 punti, pareggiando in casa e andando a vincere a .

I piemontesi hanno perso soltanto una delle ultime 43 partite giocate contro una neopromossa in Serie A: 1-2 contro il lo scorso mese di febbraio, riportando per il resto 34 vittorie e 8 pareggi. La Vecchia Signora, tuttavia, non ha vinto nessuna delle ultime 6 gare in trasferta in Serie A.

Spezia e Juventus, assieme al , sono al momento le due squadre di Serie A che hanno colpito più legni: 4. I bianconeri cercheranno il riscatto dopo la sconfitta infrasettimanale in Champions League nel big match con il Barcellona.

Il bulgaro Andrej Galabinov, che salterà la partita per infortunio, è il miglior marcatore dei liguri con 3 reti. Assente anche Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, al momento ancora positivo al Coronavirus, è il giocatore più prolifico dei suoi sempre con 3 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-JUVENTUS

Spezia-Juventus si giocherà il pomeriggio di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia, che vivrà la sua inaugurazione dopo i lavori di cui è stato oggetto. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è previsto per le ore 15.00.

La partita Spezia-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Chi preferisse potrà seguire Spezia-Juventus anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una seconda possibilità, aperta a tutti i tifosi e agli appassionati, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio degli eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Conavrete la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Buone notizie per Italiano, che riavrà in gruppo dopo la positività al Coronavirus Marchizza e Maggiore. L'ex juventino contenderà a Simone Bastoni il posto da titolare come terzino sinistro, ma quest'ultimo resta in vantaggio. A destra agirà invece Sala, con Terzi e Chabot a comporre la coppia centrale e Provedel fra i pali, visto che Zoet è ancora ai box per infortunio. A centrocampo Agoumé potrebbe essere preferito a Maggiore come playmaker, con Bartolomei e Pobega mezzali ai suoi lati. Davanti tridente con Nzola centravanti e Agudelo e Gyani esterni offensivi, favoriti rispettivamente su Verde e Farias. Ai box anche i vari Galabinov, Mastinu, Erlic, Capradossi, Mattiello, e Ramos.

Pirlo avrà ancora out Cristiano Ronaldo, sempre positivo al Coronavirus benché asintomatico. Oltre al fuoriclasse portoghese non saranno della partita De Ligt e Chiellini, il primo in fase di recupero dall'operazione alla spalla, il secondo infortunato, e Alex Sandro, alle prese con problemi muscolari. Probabile conferma per il 3-4-1-2, con Ramsey in pole position sulla trequarti per agire a supporto di Morata e Dybala. A centrocampo Arthur sarà il regista, affiancato da Bentancur, mentre Cuadrado e Chiesa potrebbero agire sulle due fasce. In difesa, davanti al polacco Szczesny, toccherà a Demiral completare la linea a tre con Bonucci e Danilo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Dybala.